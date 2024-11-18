Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν την Τουρκία τη Δευτέρα να μην φιλοξενήσει την ηγεσία της Χαμάς , λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν πιστεύει ότι οι ηγέτες μιας τρομοκρατικής οργάνωσης πρέπει να «ζουν άνετα».

Όταν ρωτήθηκε για τις αναφορές ότι ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς είχαν μετακομίσει στην Τουρκία από το Κατάρ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ δεν επιβεβαίωσε τις αναφορές, αλλά είπε ότι δεν είναι σε θέση να τις αμφισβητήσει. Είπε ότι η Ουάσιγκτον θα καταστήσει σαφές στην κυβέρνηση της Τουρκίας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, χρησιμοποιώντας τη φράση «business as usual» με τη Χαμάς.

Ο Μίλερ πρόσθεσε ότι ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες από τις ΗΠΑ και η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι πρέπει να παραδοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι ηγέτες μιας μοχθηρής τρομοκρατικής οργάνωσης θα πρέπει να ζουν άνετα οπουδήποτε, και αυτό σίγουρα περιλαμβάνει και μια μεγάλη πόλη ενός από τους βασικούς συμμάχους και εταίρους μας», είπε ο Μίλερ στους δημοσιογράφους.

Τουρκική διπλωματική πηγή απέρριψε τη Δευτέρα αναφορές ότι η Χαμάς μετέφερε το πολιτικό της γραφείο στην Τουρκία, προσθέτοντας ότι μέλη της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας επισκέπτονταν τη χώρα μόνο περιστασιακά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.