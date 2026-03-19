Μπομπ Σφουγγαράκης, Χόλιγουντ και memes: Πώς ο Τραμπ «πουλάει» τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Λευκός Οίκος βρήκε έναν νέο σύμμαχο για να «πουλήσει» τον πόλεμο κατά του Ιράν σε ένα αμερικανικό κοινό που γίνεται όλο και πιο επιφυλακτικό: Τον Μπομπ Σφουγγαράκη. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος στο X, ο χαρακτήρας των κινουμένων σχεδίων λέει: «Θέλεις να με δεις να το ξανακάνω;», ενώ προβάλλονται μη απόρρητα πλάνα με αμερικανικούς πυραύλους να καταστρέφουν ιρανικά αεροσκάφη και φορτηγά. Η λεζάντα αναφέρει: «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι. Αδιάκοπα. Χωρίς τύψεις».

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, ο Μπομπ Σφουγγαράκης, ένας απίθανος πολεμοκάπηλος, είναι απλώς ένα από τα memes που έχουν αξιοποιήσει οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στην προπαγανδιστική εκστρατεία η οποία αντλεί σε μεγάλο βαθμό στοιχεία από βιντεοπαιχνίδια, ταινίες δράσης και κινούμενα σχέδια για να εξυμνήσει την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή στο Ιράν.

Will not stop until the objectives are met.



— The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιστρατεύσει μια σειρά εικόνων της ποπ κουλτούρας για να αναδείξει τις αμερικανικές πολεμικές αρετές και να αποσπάσει την προσοχή από την αθρωπιστική και οικονομική καταστροφή που προκαλεί ο πόλεμος.

«Πρόκειται για μια μετατροπή του πολέμου σε meme και παιχνίδι», δήλωσε ο Νικ Καλ, ιστορικός της προπαγάνδας στη Σχολή Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας Annenberg του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC). «Είναι ένας αποτρόπαιος τρόπος απεικόνισης των συγκρούσεων».

Δεν είναι σαφές πόσο αποτελεσματική έχει αποδειχθεί αυτή η προπαγάνδα του Λευκού Οίκου, τονίζουν οι FT. Δημοσκόπηση της Ipsos που πραγματοποιήθηκε αυτό το μήνα έδειξε ότι μόνο το 29% των Αμερικανών ενέκρινε τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ενώ το 43% τις αποδοκίμασε.

Ωστόσο, ο Ρότζερ Σταλ, καθηγητής επικοινωνιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, δήλωσε ότι ο σκοπός των βίντεο δεν είναι απαραίτητα να πείσουν τους ψηφοφόρους που δεν είναι πεπεισμένοι για τη σκοπιμότητα της κήρυξης πολέμου κατά του Ιράν. «Σκοπός είναι να ξεσηκώσει την εκλογική βάση του MAGA με μια συναρπαστική εκδοχή αυτής της σύγκρουσης, που απευθύνεται στα πρωτόγονα ένστικτα των gamers και όσων πιστεύουν ότι ο πόλεμος δεν είναι παρά μια σειρά από σκηνές του Χόλιγουντ», είπε. «Αλλά για το 70% περίπου του πληθυσμού, τουλάχιστον για τη μεγάλη πλειοψηφία, είναι απλώς σοκαριστικό», πρόσθεσε.

Ίσως το πιο εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος απεικονίζει τον πόλεμο ως παιχνίδι της Nintendo, συνδυάζοντας πλάνα από πυραυλικές επιθέσεις με εικόνες από το Wii Sports.

Με τη συνοδεία μιας ζωηρής μουσικής μελωδίας, ένας χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων εμφανίζεται να πετυχαίνει στόχους, να κάνει «hole in one» στο γκολφ και να πετυχαίνει «strike» στο μπόουλινγκ, ενώ κάθε βολή συνοδεύεται από πλάνα πυραυλικών επιθέσεων στο Ιράν. Μια φωνή φωνάζει αθλητικές κλισέ φράσεις: «Σλαμ ντανκ!» και «Νοκ-άουτ!».

Ένα άλλο βίντεο στο ίδιο ύφος, με τίτλο «JUSTICE THE AMERICAN WAY (μτφ. Απόδοση δικαιοσύνης με τον αμερικανικό τρόπο), περιλαμβάνει αποσπάσματα από τις ταινίες Top Gun, Braveheart, Breaking Bad και το anime Dragon Ball Z, και τελειώνει με μια φωνή που λέει «flawless victory», φράση που προέρχεται από το βιντεοπαιχνίδι Mortal Kombat.

Ο αναπληρωτής διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Κέιλαν Ντορ, αναδημοσίευσε το βίντεο με τη λεζάντα «Ξυπνήστε, ο μπαμπάς γύρισε».

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

«Είναι σαν διαφημίσεις για μια απομίμηση ταινίας με τον Τομ Κρουζ», δήλωσε ο Πίτερ Λότζ, διευθυντής της Σχολής Μέσων Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον. «Κρύβει τη φρικτή πραγματικότητα των συγκρούσεων και του πολέμου», τόνισε. «Δεν νιώθεις τη θλίψη, δεν βλέπεις ποτέ τις συνέπειες της σύγκρουσης ή της βίας».

Το βίντεο για την αμερικανική δικαιοσύνη προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις από ορισμένους στο Χόλιγουντ. Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Μπεν Στίλερ, η ταινία του οποίου «Tropic Thunder» εμφανίστηκε στο μοντάζ, ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το βίντεο.

«Ποτέ δεν σας δώσαμε την άδεια και δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να γίνουμε μέρος της προπαγανδιστικής σας μηχανής», έγραψε στο X. «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία».

Hey White House, please remove the Tropic Thunder clip. We never gave you permission and have no interest in being a part of your propaganda machine. War is not a movie. https://t.co/dMQqRxxVCa — Ben Stiller (@BenStiller) March 6, 2026

Ακόμη και πρώην στρατιωτικοί έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους. «Ο πόλεμος δεν είναι βιντεοπαιχνίδι. Οι συνέπειες του πολέμου είναι οριστικές. Μακάρι να μην τον αντιμετωπίζαμε με τέτοια αδιαφορία», έγραψε στο X ο Κόνορ Κρέχαν, βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ και παρουσιαστής του BarStool Sports.

Sorry to be Debbie downer



War isn’t a video game. The consequences of war are final. I wish we didn’t treat it with such a cavalier approach https://t.co/XFleuAgVdO — Cons (@CaptainCons) March 5, 2026

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε ότι προσπάθησε να υποβαθμίσει τον πόλεμο σε ένα παιχνίδι. «Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης θέλουν να ζητήσουμε συγγνώμη επειδή αναδείξαμε την απίστευτη επιτυχία του αμερικανικού στρατού», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Άννα Κέλι. «Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρουσιάζει τα πολλά παραδείγματα των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, των εγκαταστάσεων παραγωγής του και των φιλοδοξιών του να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, τα οποία καταστρέφονται σε πραγματικό χρόνο».

Τα βίντεο σηματοδοτούν μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τον υψηλό ηθικό τόνο που συνήθως υιοθετούν οι αμερικανικές κυβερνήσεις όταν εμπλέκονται σε μια διεθνή σύγκρουση.

Όταν ο πρόεδρος Γούντροου Ουίλσον οδήγησε τις ΗΠΑ στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανέφερε τη γνωστή φράση ότι «ο κόσμος πρέπει να γίνει ασφαλής για τη δημοκρατία». Κατά την παρουσίαση της Επιχείρησης «Καταιγίδα της Ερήμου» το 1990, ο Τζορτζ Μπους (George H. W. Bush) εξήρε την προοπτική μιας «νέας παγκόσμιας τάξης» που θα αναδυόταν από «αυτές τις ταραγμένες εποχές».

«Παραδοσιακά, η αμερικανική κυβέρνηση αναφερόταν στον πόλεμο ως κάτι λυπηρό αλλά απαραίτητο για την επίτευξη ενός προσεκτικά μελετημένου διπλωματικού στόχου», δήλωσε ο Νικ Καλ. «Προσπάθησαν να κερδίσουν την υποστήριξη του αμερικανικού κοινού... και να πείσουν τον κόσμο ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της ανθρωπότητας. Και δεν νομίζω ότι τέτοιου είδους προτεραιότητες διαφαίνονται στα μηνύματα του Τραμπ σε αυτό το θέμα».

Αντίθετα, τα βίντεο φαίνεται να απευθύνονται αποκλειστικά στους πιο πιστούς υποστηρικτές του Τραμπ, ειδικά στους νέους άνδρες που τον ψήφισαν στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Οι αναρτήσεις αξιωματούχων του Λευκού Οίκου τις τελευταίες τρεις εβδομάδες είναι γεμάτες με ατάκες των gamers και των streamers.

Τα βίντεο αυτά ακολουθούν μια παράδοση που καθιέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας πέρυσι. Ένα βίντεο που έγινε viral με τη λεζάντα «Gotta Catch ‘Em All» έδειχνε πράκτορες της ICE να σπάνε πόρτες, να βάζουν χειροπέδες και να οδηγούν μακριά παράνομους μετανάστες, υπό τους ήχους ενός τραγουδιού από το καρτούν «Pokémon». Το βίντεο αυτό συγκέντρωσε 75,5 εκατ. προβολές.

Ο Πίτερ Λότζ σημειώνει ότι ο Τραμπ «αγκαλιάζει το θέαμα [του πολέμου] περισσότερο από οποιονδήποτε από τους προκατόχους του». Προειδοποίησε όμως ότι υπάρχει κίνδυνος για τον Λευκό Οίκο η υποστήριξη του κοινού να καταρρεύσει όταν η πραγματικότητα της σύγκρουσης γίνει αισθητή.

Πηγή: skai.gr

