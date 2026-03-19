Τραμπ: Δεν θα στείλουμε αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν

Την ώρα που ο πόλεμος εναντίον του Ιράν λαμβάνει διαστάσεις περιφερειακής σύρραξης, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), απέκλεισε και πάλι την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, απαντώντας σε ερώτηση του Reuters περί πιθανής ανάπτυξης χιλιάδων στρατιωτών, ο Τραμπ ανέφερε: «Όχι, δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά. Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα, αλλά δεν στέλνω στρατεύματα».

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει στο CNN ότι «δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για αποστολή χερσαίων δυνάμεων αυτή τη στιγμή», επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι ο Τραμπ «διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι».

«Περίμενα μεγαλύτερη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ανέμενε μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, εκτιμώντας ότι οι οικονομικές επιπτώσεις μέχρι στιγμής είναι πιο περιορισμένες από ό,τι περίμενε πριν εγκρίνει τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

«Και είπα, ξέρετε, αν το κάνω αυτό, οι τιμές του πετρελαίου θα ανέβουν, η οικονομία θα υποχωρήσει λίγο. Πίστευα ότι θα είναι χειρότερα, πολύ χειρότερα», ανέφερε ο Τραμπ.

«Στην πραγματικότητα, πίστευα ότι υπήρχε πιθανότητα να είναι πολύ χειρότερα. Δεν είναι άσχημα και θα τελειώσει αρκετά σύντομα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα άρει τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι θα κάνει «ό,τι είναι απαραίτητο» για να βοηθήσει στη συγκράτηση των τιμών.

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς οι διεθνείς ενεργειακές αγορές αντιδρούν στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, να εκτινάσσεται στα 115 δολάρια το βαρέλι το πρωί της Πέμπτης, μετά τα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν ιρανικά αντίποινα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

«Είπα στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, και του ζήτησε να σταματήσει τα πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Του είπα, μην το κάνεις. Και δεν θα το κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για ισραηλινό πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Ωστόσο, ισραηλινή πηγή που επικαλείται το CNN ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, ενώ και αμερικανική πηγή επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον ήταν «ενήμερη», αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι «ανεξάρτητες αλλά τα πάνε περίφημα», προσθέτοντας: «Υπάρχει συντονισμός. Αλλά κάποιες φορές θα κάνει κάτι, και αν δεν μου αρέσει, τότε δεν το κάνουμε πια».



Πηγή: skai.gr

