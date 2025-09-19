Στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και την ανησυχητική πολιτική και κοινωνική αντίδραση που ακολούθησε εστιάζει σε άρθρο γνώμης του ο διευθύνων σύμβουλος του πρακτορείου Bloomberg Μάικλ Μπλούμπεργκ. Όπως σημειώνει σε άρθρο του στο Bloomberg, το φρικτό γεγονός αντί να ενώσει την κοινωνία, ανέδειξε τα χειρότερα στοιχεία του σημερινού πολιτικού κλίματος. Ο Μπλούμπεργκ καταδικάζει τη βία και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος, αλλά επισημαίνει ιδιαίτερα την υποκρισία της Αριστεράς, η οποία συχνά κατηγορεί τους Ρεπουμπλικάνους για φασισμό, ενώ ορισμένοι στην ίδια παράταξη πανηγυρίζουν για τον θάνατο ενός πολιτικού αντιπάλου.

Ο ίδιος προειδοποιεί για τις συνέπειες της πολιτικής μισαλλοδοξίας και της καταστολής της ελευθερίας του λόγου, υποστηρίζοντας ότι ο υπερβολικός έλεγχος της έκφρασης μπορεί να υπονομεύσει το Σύνταγμα και να εντείνει τον διχασμό. Ακόμη, καλεί τους ηγέτες και των δύο κομμάτων να σταθούν υπεράνω κομματικών διαφορών και να προωθήσουν την ενότητα, όπως έχουν κάνει σε ιστορικές κρίσεις στο παρελθόν.

Ακόμη, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αντιληφθεί ότι η προώθηση της ενότητας δεν είναι μόνο ηθικά σωστή και απαραίτητη για την ασφάλεια της χώρας, αλλά και πολιτικά ωφέλιμη. Αν εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, θα ενισχύσει τη δημοτικότητά του και θα αποκτήσει μεγαλύτερη πολιτική δύναμη για να υλοποιήσει την ατζέντα του. Αντίθετα, η αποτυχία να το πράξει μπορεί να βλάψει τόσο τη δημοφιλία του όσο και την πολιτική του κληρονομιά.

Ο Μπλούμπεργκ υπογραμμίζει ότι η πραγματική ηγεσία φαίνεται όταν επιδιώκει την ενότητα αντί του διχασμού. Τονίζει ότι η αντιμετώπιση της πολιτικής βίας δεν μπορεί να περιορίζεται σε τυπικές δηλώσεις καταδίκης, αλλά απαιτεί ουσιαστική, συλλογική δράση. Επισημαίνει στο άρθρο γνώμης του την ανάγκη για εμφανή και συμβολική ενότητα, όπως η κοινή παρουσία μελών του Κογκρέσου στα σκαλιά του Καπιτωλίου. Αναφέρεται επίσης στην αξία του πολιτισμένου διαλόγου, της αυτοσυγκράτησης και της συνεργασίας ως τα μόνα αποτελεσματικά μέσα για την υπέρβαση του διχασμού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η παρότρυνση προς όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς ηγέτες είναι σαφής: να προτάξουν το εθνικό συμφέρον έναντι του κομματικού, να υπερασπιστούν τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές και να ηγηθούν με γνώμονα τις κοινές αξίες που ενώνουν τους Αμερικανούς. Μόνο έτσι, σημειώνει, θα μπορέσει η χώρα να αποφύγει την περαιτέρω πολιτική βία.

