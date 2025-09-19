Το ισραηλινό σφυροκόπημα στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται στο πλαίσιο της χερσαίας επιχείρησης που έχει εξαπολύσει τις τελευταίες ημέρες εκτοπίζοντας δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

Περίπου 480.000 Παλαιστίνιοι έχουν μέχρι στιγμής εκκενώσει την πόλη της Γάζας, νότια της Λωρίδας, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις του Ισραηλινού στρατού.

Υπολογίζεται ότι περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι κατοικούσαν στην πόλη της Γάζας πριν ο Ισραηλινός Στρατός εξαπολύσει τη χερσαία μεγάλη επίθεση στην περιοχή.

Την περασμένη Τετάρτη ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η διαδρομή, κατά μήκος του δρόμου Salah a-Din με κατεύθυνση προς το νότο, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής. Νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε το κλείσιμό της.

«Από αυτή τη στιγμή, η οδός Salah al-Din είναι κλειστή για την κίνηση προς τα νότια», ανέφερε στα αραβικά ο Συνταγματάρχης Avichay Adraee, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Οι Παλαιστίνιοι που εκκενώνουν την πόλη της Γάζας μπορούν πλέον να μετακινηθούν μόνο μέσω της παραλιακής οδού Ρασίντ, η οποία είναι ανοιχτή για κυκλοφορία εδώ και αρκετούς μήνες.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να δρουν με μεγάλη και άνευ προηγουμένου δύναμη εναντίον της Χαμάς και των άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», προσθέτει ο Adraee.

«Για την ασφάλειά σας, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και ενωθείτε με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της πόλης [της Γάζας] που έχουν μετακινηθεί νότια στην ανθρωπιστική περιοχή και μην επιτρέψετε στη Χαμάς να σας εκμεταλλευτεί ως ανθρώπινες ασπίδες», προσθέτει.

Αγανάκτηση και οργή για το νέο βέτο των ΗΠΑ για τη Γάζα

Την ίδια ώρα, οργή και αγανάκτηση προκάλεσε το βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε η Αλγερία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο ζητούσε άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που άσκησαν για μία ακόμη φορά οι ΗΠΑ, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός έχει θέσει σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο κατάληψης της Παλαιστίνης.

Πρόκειται για το έκτο ψήφισμα που καταψηφίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να σημειωθεί πως, το κείμενο εξασφάλισε την υποστήριξη 14 εκ των 15 μελών του Συμβουλίου.

