Ερυθρά Θάλασσα: «Συμβάν» νοτιοδυτικά από τη Χοντάιντα της Υεμένης

Η Βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας ανακοίνωσε πως έλαβε πληροφορίες για «συμβάν» στον θαλάσσιο χώρο 63 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από τη Χοντάιντα της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα, προσθέτοντας πως οι αρχές διενεργούν έρευνα.

Σύμφωνα με την αναφορά που δόθηκε στο UKMTO από πλοίαρχο σκάφους, ακούστηκε έκρηξη «σε κάποια απόσταση» από το πλοίο. Τόσο το σκάφος όσο και το πλήρωμα είναι «ασφαλή». Το πλοίο συνεχίζει το δρομολόγιο προς το επόμενο λιμάνι του, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης συνεχίζουν να εξαπολύουν από τον Νοέμβριο επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, σε ένδειξη «υποστήριξης» στους Παλαιστίνιους, εν μέσω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

