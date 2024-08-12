Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, πρότεινε στο πλαίσιο της καλής γειτονίας να προσφέρει η χώρα του βοήθεια στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Αττική, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο TRT σε ανταπόκρισή του από την Αθήνα.

Το τουρκικό δίκτυο επικαλείται διπλωματικές πηγές για την πληροφορία.

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η πολυμέτωπη πυρκαγιά που κατακαίει τη βορειοανατολική Αττική από τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής. Η φωτιά, που έχει κάψει σπίτια και αυτοκίνητα, μαίνεται σε διάσπαρτα σημεία, ενώ οι ισχυροί άνεμοι κάνουν πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστών.

Νέο μήνυμα εστάλη πριν από λίγο που καλεί σε εκκένωση από Νέα και Παλαιά Πεντέλη, Πάτημα Χαλανδρίου και Πάτημα Βριλησσίων λόγω δασικής πυρκαγιάς. Αν βρίσκεστε σε αυτές τις περιοχές, απομακρυνθείτε προς Χαλάνδρι και Βριλήσσια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.