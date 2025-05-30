Μακρόν: Η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τον κόσμο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε την Παρασκευή ότι η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, αποτελεί τον κύριο κίνδυνο με τον οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος σήμερα ο κόσμος, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας νέων συμμαχιών μεταξύ της Γαλλίας και εταίρων στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Ο Μακρόν πραγματοποιεί επίσκεψη στην περιοχή καθώς η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκουν να ενισχύσουν τους εμπορικούς δεσμούς τους με την Ασία, προκειμένου να αντισταθμίσουν την αβεβαιότητα που προκαλεί η δασμολογική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα είμαι σαφής: η Γαλλία είναι φίλος και σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι επίσης φίλος και συνεργαζόμαστε – ακόμη κι αν διαφωνούμε ή ανταγωνιζόμαστε κάποιες φορές – με την Κίνα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Shangri-La Dialogue, το κορυφαίο φόρουμ για την άμυνα της Ασίας, στο πλαίσιο διήμερης κρατικής επίσκεψης στη Σιγκαπούρη.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η Ασία και η Ευρώπη έχουν κοινό συμφέρον να αποτρέψουν τη διάλυση της παγκόσμιας τάξης.

«Η εποχή της μη ευθυγράμμισης έχει αναμφίβολα παρέλθει, αλλά η εποχή των “συμμαχιών δράσης” έχει φτάσει. Και αυτό απαιτεί από τις χώρες που μπορούν να δράσουν από κοινού να εξοπλιστούν με όλα τα μέσα για να το κάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επίσκεψη του Μακρόν ακολουθεί ανάλογες κινήσεις ηγετών από την Κίνα, την Ιαπωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες εβδομάδες, σε μια ένδειξη της στρατηγικής σημασίας της Νοτιοανατολικής Ασίας εν μέσω των παγκόσμιων αναταράξεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες και το εμπόριο.



