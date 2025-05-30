Μπέσεντ: Οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ «προσπαθούν καλή τη πίστει να ολοκληρώσουν τις συμφωνίες πριν από τη λήξη της 90ήμερης παύσης»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι εμπορικοί εταίροι, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με τις ΗΠΑ με καλή πίστη και ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη στάση τους από τότε που το εμπορικό δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε κατά των τελευταίων δασμών της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ «προσπαθούν καλή τη πίστει να ολοκληρώσουν τις συμφωνίες πριν από τη λήξη της 90ήμερης παύσης», δήλωσε ο Μπέσεντ. «Επομένως, δεν έχουμε δει καμία αλλαγή στη στάση τους τις τελευταίες 48 ώρες. Μάλιστα, αύριο το πρωί αναμένεται στο γραφείο μου μια πολύ μεγάλη ιαπωνική αντιπροσωπεία», πρόσθεσε.

Πιθανή επικοινωνία Τραμπ-Σι

Ο Μπέσεντ επίσης αναφέρθηκε στις εμπορικές συνομιλίες των ΗΠΑ με την Κίνα: «Οι διαπραγματεύσεις έχουν ‘βαλτώσει' και η επίτευξη συμφωνίας πιθανότατα θα απαιτήσει την άμεση εμπλοκή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ», δήλωσε.

Δύο εβδομάδες μετά τις σημαντικές διαπραγματεύσεις με επικεφαλής τον Μπέσεντ, οι οποίες οδήγησαν σε προσωρινή εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ο Μπέσεντ δήλωσε στο Fox News ότι η πρόοδος από τότε ήταν αργή, αλλά είπε ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες.

«Πιστεύω ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του προέδρου του κόμματος Xi», δήλωσε ο Μπέσεντ.

«Δεδομένου του μεγέθους των συνομιλιών, δεδομένης της πολυπλοκότητας... αυτό θα απαιτήσει και από τους δύο ηγέτες να εκφράσουν τις απόψεις τους ο ένας στον άλλον», είπε. «Έχουν μια καλή σχέση και είμαι βέβαιος ότι οι Κινέζοι θα προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ο Πρόεδρος Τραμπ γνωστοποιήσει τις προτιμήσεις του».

