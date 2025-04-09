Νέες ισχυρές απώλειες για μια ακόμη συνεδρίαση καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση της Κίνας για επιβολή επιπλέον δασμών σε αμερικανικά προϊόντα, που πλέον ανέρχονται σε 84%, σε αντίποινα του Πεκίνου στους επιπρόσθετους αμερικανικούς δασμούς.

Μετά την ανακοίνωση των αντιποίνων της Κίνας η πτώση στα χρηματιστήρια της Ευρώπης επιταχύνθηκε πρόσκαιρα, με τις απώλειες να ξεπερνούν το 4%, πριν περιοριστεί ελαφρώς στη συνέχεια.

O Stoxx 600, που νωρίτερα έγραψε απώλειες 4,2%, κατρακυλά κατά 3,63%.

Ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 3,09% στις 16:25 (ώρα Ελλάδας) και ο γαλλικός CAC40 υποχωρεί 3,34%. Ο FTSE MIB του Μιλάνου πέφτει 3,16% και ο βρετανικός FTSE 100 2,77%. Ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί 2,48%.

Επίσης, πτώση καταγράφουν και οι μετοχές των φαρμακευτικών εταιρειών μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι ετοιμάζει δασμούς στις εισαγωγές φαρμάκων.

Οι εταιρείες που σημειώνουν τις μεγαλύτερες απώλειες περιλαμβάνουν τη δανική εταιρεία κατασκευής ακουστικών βαρηκοΐας GN Store Nord με πτώση 7,7%, και οι φαρμακευτικοί κολοσσοί Novartis με πτώση 6,1%, AstraZeneca με πτώση 5,3% και η Roche με πτώση 5,2%.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν στο πράσινο, σπάζοντας ένα τετραήμερο σερί απωλειών.

Απώλειες και για το ελληνικό χρηματιστήριο

Την ίδια ώρα πτωτικά κινείται και το ελληνικό χρηματιστήριο. Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας καταγράφει πτώση 2,75%, στις 1.527 μονάδες.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2021 το πετρέλαιο

Την ίδια ώρα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έχει πέσει κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι. Αυτή είναι η χαμηλότερη τιμή από τον Φεβρουάριο του 2021, όταν η πανδημία Covid-19 ώθησε τις τιμές προς τα κάτω καθώς λιγότεροι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent μειώθηκαν κατά 4,02 δολάρια ή 6,40%, στα 58,80 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate υποχώρησαν 4,03 δολάρια ή 6,76%, στα 55,55 δολάρια.

Το Brent και το WTI υποχωρούν για πέμπτη συνεδρίαση από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε σαρωτικούς δασμούς στις περισσότερες εισαγωγές, προκαλώντας ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση για καύσιμα.

Μάζεψαν τις απώλειες τα ασιατικά

Βελτιωμένη ήταν σήμερα η κατάσταση στα ασιατικά χρηματιστήρια τα οποία προς τα τέλος της συνεδρίασης άρχισαν να μαζεύουν τις αρχικές απώλειες.

Ο δείκτης Nikkei225 έκλεισε με πτώση στο 3,78% ενώ ο δείκτης Shanghai ανοδικά στο 1,31%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng παρά τις αρχικές απώλειες έκλεισε με μικρή άνοδο 0,68%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε απώλειες 3,4%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε με απώλειες 1,74% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία με 1,80%.

Σε νέα χαμηλά το κινεζικό γουάν

Την ίδια ώρα, το κινεζικό γουάν έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και περισσότερα από 17 χρόνια την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, το γουάν ολοκλήρωσε την εγχώρια διαπραγμάτευσή του στα 7,3498 ανά δολάριο, καταγράφοντας το πιο αδύναμο κλείσιμο από τον Δεκέμβριο του 2007.

Το υπεράκτιο γιουάν αντιστάθμισε τις απώλειες και σκαρφάλωσε περίπου 0,7% στα 7,3769 γιουάν ανά δολάριο στις ασιατικές συναλλαγές, αφού υποχώρησε περισσότερο από 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση και έφτασε στο χαμηλό ρεκόρ των 7,4288 κατά τη διάρκεια της νύχτας.

