Η Γαλλία στέκεται στο πλευρό του Λιβάνου και «δεν θα τον απογοητεύσει», διαβεβαίωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών σήμερα, παραμονή της διεθνούς διάσκεψης υποστήριξης που θα διεξαχθεί στο Παρίσι.

«Ο στόχος είναι αρχικά να επαναβεβαιώσουμε την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός, για διπλωματική λύση και για τερματισμό των εχθροπραξιών, για διάθεση ανθρωπιστικής βοήθειας από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χωρών και για την υποστήριξη των λιβανικών θεσμών, πρώτα και κύρια των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων», υπογράμμισε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στον ραδιοσταθμό RTL.

Τη διάσκεψη υποστήριξης του Λιβάνου θα εγκαινιάσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή της.

«Θα υπάρξει συμμετοχή 70 χωρών και 15 διεθνών οργανισμών», πρόσθεσε ο Μπαρό, διευκρινίζοντας ότι «όλοι αυτοί που έχουμε προσκαλέσει απάντησαν ότι θα είναι παρόντες».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών δεν διευκρίνισε ωστόσο σε ποιο επίπεδο θα εκπροσωπηθούν στη διάσκεψη.

Παρών θα είναι ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι, αλλά όχι και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος μετέβη χθες, Τρίτη, στο Ισραήλ.

Το Παρίσι και η Ουάσινγκτον προώθησαν τον περασμένο μήνα, στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, πρόταση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο στον πόλεμο που μαίνεται ανάμεσα στο λιβανικό σιιτικό φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ και το Ισραήλ.

Η Γαλλία θέλει να εφαρμοστεί η απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που τέθηκε σε ισχύ μετά τον προηγούμενο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ το 2006 και ορίζει ότι μόνον οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ και ο στρατός του Λιβάνου επιτρέπεται να αναπτυχθούν στον νότιο Λίβανο, στα σύνορα με το Ισραήλ.

Παρά το ψήφισμα αυτό, η Χεζμπολάχ διατηρεί την παρουσία της σε αυτήν την περιοχή μέχρι και σήμερα.

Η απόφαση αυτή «επιτρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις από τη μία πλευρά για την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου και από την άλλη να δίδονται εγγυήσεις ασφαλείας στο Ισραήλ ώστε οι 60.000 άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά την 7η Οκτωβρίου στο βόρειο Ισραήλ να μπορέσουν να επιστρέψουν εκεί», υπογράμμισε επίσης ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Σήμερα η διπλωματική λύση πρέπει να έχει προτεραιότητα», επέμεινε.

Ερωτηθείς για τον ρόλο του Ιράν στη σύγκρουση αυτή, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό έκρινε ότι πρόκειται για «έναν παράγοντα περιφερειακής αποσταθεροποίησης».

Αποτέλεσε «στήριγμα» για το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα «Χαμάς, το οποίο είναι ένοχο για τη χειρότερη αντισημιτική σφαγή στην ιστορία μας», στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, και «που αναμφίβολα ενθάρρυνε την Χεζμπολάχ να αναλάβει δράση ήδη από την 8η Οκτωβρίου (2023), παρασύροντας τον Λίβανο σε έναν πόλεμο που δεν είχε επιλέξει», πρόσθεσε ο Μπαρό.

Ύστερα από διασυνοριακές ανταλλαγές πυρών για έναν χρόνο, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε ανοιχτό πόλεμο στον Λίβανο, στο νότιο τμήμα του οποίου ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε στα τέλη Σεπτεμβρίου χερσαία επιχείρηση.

