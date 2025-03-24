Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπέρμποκ: «Όλο και πιο κενή» η δέσμευση της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Αναλένα Μπέρμποκ τόνισε ότι μια χώρα που οραματίζεται το μέλλον της στην ΕΕ «πρέπει να τηρεί το κράτος δικαίου»

Μπέρμποκ

Η δέσμευση της Τουρκίας στην επιδίωξή της για ένταξη την ΕΕ «ακούγεται όλο και πιο κενή» μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας.  

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Αναλένα Μπέρμποκ τόνισε ότι μια χώρα που οραματίζεται το μέλλον της στην ΕΕ «πρέπει να τηρεί το κράτος δικαίου».  

«Οι πολιτικοί αντίπαλοι δεν ανήκουν στη φυλακή ή στα δικαστήρια», πρόσθεσε.  

Νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Τουρκία να «υπερασπιστεί τις δημοκρατικές αξίες» ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης όσο υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΕ Γερμανία Τουρκία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark