Μπέρμποκ: «Όλο και πιο κενή» η δέσμευση της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ

Η δέσμευση της Τουρκίας στην επιδίωξή της για ένταξη την ΕΕ «ακούγεται όλο και πιο κενή» μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Αναλένα Μπέρμποκ τόνισε ότι μια χώρα που οραματίζεται το μέλλον της στην ΕΕ «πρέπει να τηρεί το κράτος δικαίου».

«Οι πολιτικοί αντίπαλοι δεν ανήκουν στη φυλακή ή στα δικαστήρια», πρόσθεσε.

Türkiye’s commitment to pursuing EU membership sounds increasingly hollow in light of the actions taken against #İmamoğlu and others. Political competitors do not belong in prison or before the courts. A country that envisions its future in 🇪🇺 must uphold the rule of law. https://t.co/64MlAJ2HoB — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) March 24, 2025

Νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Τουρκία να «υπερασπιστεί τις δημοκρατικές αξίες» ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης όσο υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: skai.gr

