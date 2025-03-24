Γαλλία: Ένας 17χρονος νεκρός σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών έξω από ένα σχολείο

Ένας 17χρονος άφησε την τελευταία του πνοή αφού τον μαχαίρωσαν έξω από ένα λύκειο, στην περιοχή του Παρισιού, με αφορμή μια διαμάχη μεταξύ συμμοριών αντίπαλων συνοικιών, ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές.

Ο εισαγγελέας του Εβρί, στα νότια του Παρισιού, διευκρίνισε ότι έχουν συλληφθεί έξι ύποπτοι. Διενεργείται έρευνα για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και βιαιοπραγία κατά συναυτουργία.

Ο νεαρός, που κατάγεται από τη συνοικία του Μπρινουά, μαχαιρώθηκε στον θώρακα γύρω στις 5 το απόγευμα. Εκείνη την ώρα βρισκόταν έξω από ένα λύκειο, του οποίου δεν ήταν μαθητής. Λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η επίθεση σε βάρος του εντάσσεται στο πλαίσιο συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Στην περιφέρεια της Εσόν, στα νότια του Παρισιού, όπου κατοικούν 1,3 εκατ. άνθρωποι, σημειώνονται συχνά συγκρούσεις μεταξύ εφήβων, μελών αντίπαλων συμμοριών από διαφορετικές συνοικίες.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

