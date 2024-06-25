Για μια «διεθνή συνεργασία ασφαλείας» έκανε λόγο από το Τελ Αβίβ η Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη και Λίβανο αυτές τις μέρες, ζητώντας να σταματήσει η βία στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η διαρκής ασφάλεια για όλους τους Ισραηλινούς θα είναι δυνατή μόνο εάν ταυτόχρονα υπάρξει διαρκής ασφάλεια και για τους Παλαιστινίους. Και αντίστροφα, η διαρκής ασφάλεια για τους Παλαιστινίους είναι δυνατή μόνο σε συνάρτηση με το Ισραήλ. Είναι αλληλένδετα», ανέφερε η Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών.

Αυτή την έκκληση απηύθυνε από την ισραηλινή Διάσκεψη για την Ειρήνη Herzlia, στην οποία συμμετείχε. Με καλεσμένους κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους στο κοινό, η Αναλένα Μπέρμποκ κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γάζα και χαρακτήρισε ανησυχητικές τις αναφορές για κακομεταχείριση Παλαιστινίων κρατουμένων. Παράλληλα ζήτησε από τη Χαμάς να βάλει τέλος στη φρίκη των ομήρων, ζητώντας να απελευθερωθούν.

Προώθηση από την Μπέρμποκ του σχεδίου Μπάιντεν

Η Μπέρμποκ επανήλθε όμως και στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για κατάπαυση του πυρός στην περιοχή μέσα από διάφορα στάδια, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να διασφαλίσει από τη μια πλευρά τη σωματική ακεραιότητα των ομήρων κι από την άλλη να ανοίξει τον δρόμο για μακροπρόθεσμη ασφάλεια στην περιοχή. «Ζητούμε η Χαμάς να δεχθεί αυτό το σχέδιο. Αυτή ξεκίνησε τον πόλεμο και αυτή πρέπει να τον τερματίσει».

Αναφερόμενη σε μια μελλοντική κατάσταση, στην οποία η αυτόνομη Παλαιστινιακή Αρχή θα ήταν έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο νόμιμης κυβέρνησης, τόνισε ότι είναι αναγκαίο να μπορεί να εγγυηθεί η ίδια Αρχή την ασφάλεια, μεταξύ άλλων με δυνάμεις ασφαλείας. Έτσι χαρακτήρισε αντιπαραγωγικό να καταστρέφονται εδραιωμένες δομές, ενώ επέκρινε και την εποικιστική πολιτική του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη.

Η Αναλένα Μπέρμποκ βρίσκεται σήμερα, Τρίτη, στα Παλαιστινιακά Εδάφη για διαβουλεύσεις και συναντάται με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής Μοχάμεντ Μουσταφά με κεντρικό θέμα τον μελλοντικό ρόλο της περιοχής και το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ.

Επόμενος σταθμός των επαφών της ο Λίβανος. Εξέφρασε μάλιστα έντονη ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου και έκανε λόγο για κίνδυνο ανάφλεξης «που αυξάνεται καθημερινά», ο οποίος πρέπει άμεσα να αποφευχθεί.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

