Δεν πρέπει να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους, δήλωσε σήμερα η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ κατά την έναρξη της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Μια ψευδοειρήνη --χωρίς τη συμμετοχή των Ουκρανών και των Ευρωπαίων-- δεν θα έχει κανένα όφελος», ανέφερε σε δήλωσή της η Μπέρμποκ. «Μια ψευδοειρήνη δεν θα φέρει μόνιμη ασφάλεια ούτε για τον λαό της Ουκρανίας ούτε για εμάς στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το σχόλιο έρχεται αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξάφνιασε τους συμμάχους των ΗΠΑ καλώντας στο τηλέφωνο τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ανακοινώνοντας την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η Μπέρμποκ έκανε έκκληση για εντατικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και διεθνείς εταίρους στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, μια διεθνή διάσκεψη που διεξάγεται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή πολιτικών ηγετών, στρατιωτικών αξιωματούχων και διπλωματών στη γερμανική πόλη.

«Η ειρήνη θα έρθει μόνο μέσω της ισχύος. Αυτό απαιτεί σκληρές και μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ισχυρό ΝΑΤΟ και πρόοδο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

