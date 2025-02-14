Εκστρατεία του Ζωολογικού Κήπου της Μινεσότα, έχει γίνει viral και δικαίως καθώς δίνει την ευκαιρία σε όσους έχουν ερωτική απογοήτευση να εκτονώσουν τον θυμό τους και να απαλύνουν τον πόνο τους.

Η εκστρατεία που κάθε ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου γίνεται επίκαιρη, δίνει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να δώσουν το όνομα του/ της πρώην τους σε ένα έντομο, ή σε τρωκτικό, το οποίο στη συνέχεια δίνεται προς.. τέρψη στα άγρια ζώα του ζωολογικού κήπου.

Τα καταφύγια ζώων και τα ζωολογικά πάρκα στις ΗΠΑ συμμετέχουν ενεργά στην anti- Valentine’s movement δίνοντας στους πονεμένους έναν τρόπο για εκδίκηση συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα χρήματα για καλό σκοπό.

Revenge of the roaches! Brookfield Zoo is letting visitors donate money to name a cockroach after their ex for Valentine's Day. pic.twitter.com/Q0DQLlnRLA — New York Post (@nypost) January 26, 2025

Sold out τα τρωκτικά

Ο ζωολογικός κήπος του Μπρούκφιλντ στο Σικάγο προσφέρει και φέτος την ευκαιρία σε όσους το έχουν...καημό, να ονομάσουν μια κατσαρίδα προς «τιμήν» του ανθρώπου που τους έχει απογοητεύσει.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να δωρίσουν, το απεχθές έντομο, την κατσαρίδα στην προκειμένη, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου κάνοντας μια δωρεά 15 δολαρίων στον ζωολογικό κήπο .

«Το κάνουμε με καλή διάθεση», είπε η Λόρα Άτγουντ, εκτελεστική διευθύντρια του κέντρου. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται βοηθούν το κέντρο να πληρώνει μισθούς και να φροντίζει τα πτηνά. Περισσότερα από 18.000 δολάρια είχαν συγκεντρωθεί μέχρι τη στιγμή που η εκστρατεία έκλεισε την Τετάρτη. Τόσοι πολλοί αρουραίοι -πάνω από 130- αγοράστηκαν για την εκστρατεία που το κέντρο έμεινε χωρίς προμήθειες μέχρι να φτάσει μια νέα παρτίδα τρωκτικών την Τετάρτη.

San Valentino alternativo….“chiama uno scarafaggio col nome del tuo ex”: l’iniziativa (anche benefica) di uno zoo statunitense😂😂😂

.https://t.co/QKdq5LPWOV pic.twitter.com/tzLCiB0YZE — Sara Missaglia (@missaglia_sara) February 14, 2025

«Οι άνθρωποι πληγώνονται από μια σχέση και αυτό τους δίνει έναν τρόπο να εκτονωθούν και να ξεπεράσουν κάτι», είπε η Άτγουντ, προσθέτοντας ότι δεν δημοσιοποιούν τα επώνυμα.

Ανάμεσα στις επιλογές είναι να δώσεις το όνομα του πρώην σου σε μια αγριόγατα πριν υποβληθεί σε ευνουχισμό ή να δώσεις το όνομα του πρώην σου σε τρωκτικά ή κατσαρίδες πριν τα ταΐσεις σε μεγαλύτερα ζώα

Πηγή: skai.gr

