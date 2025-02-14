Χέγκσεθ: Όλα ανοιχτά για να επαναδιεκδικήσει η Ουκρανία τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη της

Η Ευρώπη δεν μπορεί να υποθέτει ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην ήπειρο «θα διαρκέσει για πάντα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η χώρα του είναι «δεσμευμένη στη συμμαχία του ΝΑΤΟ», αλλά υπογράμμισε ότι το μελλοντικό στρατιωτικό της αποτύπωμα στην Ευρώπη είναι προς συζήτηση.

«Τα επίπεδα αμερικανικών στρατευμάτων στην ήπειρο είναι σημαντικά. Αυτό που θα συμβεί σε πέντε ή 10 ή 15 χρόνια από τώρα είναι μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης που αντικατοπτρίζει το επίπεδο απειλής, τη στάση της Αμερικής (και) τις ανάγκες μας σε όλο τον κόσμο», είπε ο Χέγκσεθ.

«Γι’ αυτό το μήνυμά μας είναι τόσο έντονο προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μας: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουμε. Γιατί δεν μπορείτε να υποθέσετε ότι η παρουσία της Αμερικής θα διαρκέσει για πάντα», είπε τονίζοντας ωστόσο ότι η χώρα του είναι «δεσμευμένη στη συμμαχία του ΝΑΤΟ».

Ο Χέγκσεθ είπε ότι η ανάγκη των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν άλλες απειλές, όπως η Κίνα, σημαίνει ότι «χώρες όπως η Πολωνία και άλλες» θα πρέπει να «ανέβουν» στην Ευρώπη.

Σχετικά με την Ουκρανία, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να επιστρέψει στα προ του 2022 σύνορά της, με τον Χέγκσεθ να απαντά: «Τα πάντα είναι πιθανά».

«Η δουλειά μου σήμερα στις Βρυξέλλες ήταν να εισάγω ρεαλισμό στη συζήτηση – ότι η επιστροφή στα σύνορα του 2014 ως μέρος μιας διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων είναι απίθανη. Η εμφάνιση αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία είναι απίθανη. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ως μέρος μιας διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων - είναι απίθανη», είπε.

«Τούτου λεχθέντος, δεν θα έβαζα ποτέ περιορισμούς γύρω από το τι θα ήταν διατεθειμένος να διαπραγματευτεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με τους κυρίαρχους ηγέτες τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.