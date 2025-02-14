«Ισλαμιστικό κίνητρο» διακρίνουν οι διωκτικές αρχές στη χθεσινή επίθεση του 24χρονου Αφγανού Φαρχάντ Ν. εναντίον συγκεντρωμένου πλήθους διαδηλωτών στο Μόναχο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 36 άτομα - ανάμεσά τους ένα παιδί 2 ετών, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Φαρχάντ Ν., ο οποίος, σύμφωνα με τη WELT, νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος και με παραισθήσεις, έχει ομολογήσει ότι οδήγησε εσκεμμένα το αυτοκίνητο επάνω στο πλήθος. «Η δήλωσή του υποδηλώνει θρησκευτικό κίνητρο. Θα τολμούσα να μιλήσω για ισλαμιστικό κίνητρο», δήλωσε η εισαγγελέας Γκαμπριέλε Τίλμαν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για συμμετοχή του δράστη σε ισλαμιστική οργάνωση, κατά καιρούς ωστόσο δημοσίευσε σχόλια θρησκευτικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μια συνομιλία του προχθές έγραψε «αύριο ίσως να μην είμαι εδώ». Μετά την επίθεση φώναξε «Αλαχού Ακμπάρ» και προσευχήθηκε, αποκάλυψε η εισαγγελέας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν, ο οποίος χθες, Πέμπτη, το βράδυ διόρθωσε τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί για τον 24χρονο, διαβεβαιώνοντας ότι παρέμενε «απολύτως νόμιμα» στην Γερμανία, ενώ δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία με άλλα αδικήματα, τόνισε σήμερα ότι δεν διακρίνει κάποια συστημική σχέση μεταξύ των επιθέσεων από αλλοδαπούς το τελευταίο διάστημα. «Οι περιπτώσεις είναι διαφορετικές. Προκαλεί όμως προβληματισμό το γεγονός ότι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται καλά ενσωματωμένοι και έχουν εργασία εξακολουθούν να καταλήγουν σε τέτοιες βάρβαρες αποφάσεις. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί», δήλωσε ο κ. Χέρμαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.