Μπενίν: Συλλήψεις για «απόπειρα πραξικοπήματος»

Οι αρχές του Μπενίν ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του επικεφαλής της προεδρικής φρουράς, ενός πρώην υπουργού και ενός επιχειρηματία, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν «πραξικόπημα» σε αυτήν τη χώρα της δυτικής Αφρικής.

«Φαίνεται πως ο διοικητής της προεδρικής φρουράς, υπεύθυνος για την ασφάλεια του αρχηγού του κράτους, προσεγγίστηκε από τον (πρώην) υπουργό Οσβάλντ Ομεκί εκ μέρους και του κ. Ολιβιέ Μποκό, με σκοπό την απόπειρα πραξικοπήματος την 27η Σεπτεμβρίου 2024», δήλωσε εισαγγελέας του Δικαστηρίου για την Καταστολή Οικονομικών Αδικημάτων και Τρομοκρατίας του Μπενίν.

Ο Οσβάλντ Ομεκί, πρώην υπουργός Αθλητισμού, συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης καθώς έδινε έξι σάκους με χρήματα στον Ντζιμόν Ντιεντονέ Τεβετζιρέ, διοικητή της προεδρικής φρουράς, αναφέρουν οι δικαστικές αρχές. Ο εισαγγελέας διευκρίνισε πως το χρηματικό ποσό ανερχόταν σε «1,5 δισεκ. φράγκα Δυτικής Αφρικής», περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο επιχειρηματίας Ολιβιέ Μποκό, φίλος του προέδρου Πατρίς Ταλόν, συνελήφθη το ίδιο βράδυ στην Κοτονού, τη μεγαλύτερη πόλη και οικονομική πρωτεύουσα του Μπενίν. Ο Μποκό είχε εκδηλώσει πολιτικές φιλοδοξίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σκόπευε να διεκδικήσει τον προεδρικό θώκο το 2026, κάτι που θα δυσαρεστούσε τον Πατρίς Ταλόν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2016.

