Αιθιοπία: Τουλάχιστον 28 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε ποτάμι

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν σοβαρά όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό, καταλήγοντας στα νερά ποταμού, στη νότια Αιθιοπία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Κίντο Ντιντάγε, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα. Οι περιφερειακές αρχές αναφέρουν σε ανάρτησή τους στο Facebook ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 28 πτώματα και 19 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, συμπληρώνοντας πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται στον τόπο της τραγωδίας.

Αδιευκρίνιστος παραμένει ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στο λεωφορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

