Καλιφόρνια: Άνδρας πέταξε μια βόμβα μέσα σε δικαστική αίθουσα

Χάος επικράτησε σήμερα το πρωί στο δικαστήριο της Σάντα Μαρία, στην Καλιφόρνια, όταν ένας άνδρας πέταξε μέσα σε μια δικαστική αίθουσα ένα αντικείμενο που έμοιαζε με βόμβα, σύμφωνα με τον τοπικό ιστότοπο calcoastnews.com

Γύρω στις 8.35, ένας άνδρας άνοιξε την πόρτα της αίθουσας και άρχισε να φωνάζει ότι η FDA, η ομοσπονδιακή υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ, δηλητηριάζει 900.000 ανθρώπους κάθε χρόνο. Στη συνέχεια έριξε τη "βόμβα" και άρχισε να τρέχει.

Potential bomb explosion reported at Santa Maria Courthouse, California.



Authorities on scene, urging caution. Avoid area.



Investigation underway. Stay tuned for updates. #SantaMaria #BombThreat #California pic.twitter.com/UI5IX30QnC — Facts Prime (@factsprime35) September 25, 2024

Το αντικείμενο ανεφλέγη και άρχισε να βγαίνει καπνός από την ανοιχτή πόρτα. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει ουρλιάζοντας «είναι βόμβα».

Ένας δικηγόρος, ο Μπιλ Όσμαν, που βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα, είπε ότι μέλη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου έθεσαν υπό κράτηση τον ύποπτο και τον απομάκρυναν από τον χώρο.

Το δικαστήριο είναι επί του παρόντος κλειστό και συνεχίζονται οι έρευνες στον χώρο. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

