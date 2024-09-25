Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άνδρας πέταξε μια βόμβα μέσα σε δικαστική αίθουσα στην Καλιφόρνια- Δείτε βίντεο

Ένας άνδρας πέταξε μια "βόμβα" μέσα σε δικαστική αίθουσα στην Καλιφόρνια

Καλιφόρνια: Άνδρας πέταξε μια βόμβα μέσα σε δικαστική αίθουσα

Χάος επικράτησε σήμερα το πρωί στο δικαστήριο της Σάντα Μαρία, στην Καλιφόρνια, όταν ένας άνδρας πέταξε μέσα σε μια δικαστική αίθουσα ένα αντικείμενο που έμοιαζε με βόμβα, σύμφωνα με τον τοπικό ιστότοπο calcoastnews.com

Γύρω στις 8.35, ένας άνδρας άνοιξε την πόρτα της αίθουσας και άρχισε να φωνάζει ότι η FDA, η ομοσπονδιακή υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ, δηλητηριάζει 900.000 ανθρώπους κάθε χρόνο. Στη συνέχεια έριξε τη "βόμβα" και άρχισε να τρέχει.

Το αντικείμενο ανεφλέγη και άρχισε να βγαίνει καπνός από την ανοιχτή πόρτα. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει ουρλιάζοντας «είναι βόμβα».

Ένας δικηγόρος, ο Μπιλ Όσμαν, που βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα, είπε ότι μέλη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου έθεσαν υπό κράτηση τον ύποπτο και τον απομάκρυναν από τον χώρο.

Το δικαστήριο είναι επί του παρόντος κλειστό και συνεχίζονται οι έρευνες στον χώρο. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καλιφόρνια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark