Μπελούσοφ: Η στρατιωτική συνεργασία Ρωσίας - Βόρειας Κορέας επεκτείνεται ταχύτατα

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, ο οποίος επισκέπτεται τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε την Παρασκευή ότι η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών επεκτείνεται ταχύτατα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.



Οι συνομιλίες στην Πιονγιάνγκ μεταξύ των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών θα χρησιμεύσουν για την ενίσχυση της στρατηγικής τους συνεργασίας στον στρατιωτικό τομέα, ήταν το μήνυμα του Μπελούσοφ στη Δύση και σε Τόκιο, Σεούλ.



Η Συνολική Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ρωσίας και της ΛΔΚ αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου ενός νέου πολέμου στη Βορειοανατολική Ασία, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός.

Η συνθήκη θα πρέπει επίσης να θέσει τα θεμέλια για ένα νέο ευρασιατικό σύστημα ασφαλείας τόνισε.

Η Ρωσία και η ΛΔΚ είναι καλοί γείτονες και μακροχρόνιοι φίλοι, είπε ακόμα ο Μπελούσοφ.

Министр обороны России прибыл в Пхеньян с неанонсированным визитом



Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл с визитом в КНДР, сообщило оборонное ведомство. В аэропорту его приветствовал министр обороны КНДР Но Гван Чхоль.



«В ходе официального визита министра обороны… pic.twitter.com/VbA270TcUA — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) November 29, 2024

Στο αεροδρόμιο της Πιονγιάνγκ, τον Μπελούσοφ υποδέχθηκε με λαμπρότητα ο υπουργός Άμυνας της ΛΔΚ, Στρατηγός Νο Γκουάν Τσολ.

Η διμερής αμυντική συμφωνία υπεγράφη τον Ιούνιο και επικυρώθηκε πιο πρόσφατα.

Και στις δύο χώρες επιβάλλονται διεθνείς κυρώσεις — στην Πιονγιάνγκ εξαιτίας του ανάπτυξης πυρηνικού οπλοστασίου, στη Μόσχα εξαιτίας του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας.

Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ κατηγορούν τη Βόρεια Κορέα πως έστειλε χιλιάδες στρατιωτικούς στη Ρωσία για να πολεμήσουν, κατ’ αυτές, τις ουκρανικές δυνάμεις στο πλευρό του ρωσικού στρατού.

Αξιωματούχοι της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης και οργανισμός έρευνας ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι σε αντάλλαγμα, η Μόσχα προμηθεύει την Πιονγιάνγκ με καύσιμα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και της προσφέρει οικονομική βοήθεια.

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη από συνεχείς επιθέσεις με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, περίπου το ένα τρίτο των οποίων χρησιμοποιεί βορειοκορεατικά όπλα που μπορούν να πετάξουν μόνο επειδή λειτουργούν με κυκλώματα που κατασκευάζονται στη Δύση και τα οποία ελήφθησαν παρά τις κυρώσεις, σύμφωνα με ουκρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει περίπου 60 βορειοκορεατικούς πυραύλους KN-23 κατά της Ουκρανίας φέτος, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο άμυνας. Αυτό αντιπροσωπεύει σχεδόν έναν στους τρεις από τους 194 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν μέχρι στιγμής το 2024, σύμφωνα με μια καταμέτρηση των επιθέσεων του CNN που παραδέχτηκε δημόσια η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας.

Από πλευράς του Κιέβου, η ουκρανική αντιπροσωπεία ήταν προγραμματισμένο να επισκεφθεί τη Νότια Κορέα αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Γιουν Σουκ Γιόλ και να συζητήσει τη στήριξη της Σεούλ προς το Κίεβο, την ώρα που η Βόρεια Κορέα απέστειλε στη Ρωσία νέα φορτία συστημάτων πυροβολικού και εκτοξευτών ρουκετών για να υποστηρίξει τις πολεμικές επιχειρήσεις της Μόσχας.

Η Σεούλ έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο εξαγωγέα στρατιωτικού υλικού και δέχεται πιέσεις από κάποιες δυτικές χώρες και το Κίεβο να προσφέρει στην Ουκρανία όπλα. Μέχρι στιγμής έχει περιοριστεί να προσφέρει στο Κίεβο μη φονική βοήθεια και εξοπλισμό αποναρκοθέτησης λόγω της μακροχρόνιας πολιτικής της μη εξοπλισμού χωρών που εμπλέκονται σε συγκρούσεις.

Ομως μετά την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων, η Σεούλ εξετάζει την αναθεώρηση της πολιτική της εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού και πλέον δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να στείλει όπλα απευθείας στο Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.