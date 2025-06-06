Με έντονες και αυστηρές ανακοινώσεις απάντησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στις κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ σε βάρος τεσσάρων δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για τα εντάλματα συλλήψεις που εξέδωσαν κατά του Νετανιάχου και του Γκάλαντ, καθώς και για την έγκριση έρευνας για καταχρήσεις από προσωπικό των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν

«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο πρέπει να είναι ελεύθερο και να ενεργεί χωρίς πίεση», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο «Χ».

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει: «Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τους αξιωματούχους του. Το ΔΠΔ βάζει τους δράστες των σοβαρότερων εγκλημάτων στον κόσμο να λογοδοτήσουν και δίνει στα θύματα φωνή. Πρέπει να είναι ελεύθερο να ενεργεί χωρίς πίεση. Θα υποστηρίζουμε πάντα την παγκόσμια δικαιοσύνη και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου».

«Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ακρογωνιαίο λίθο της διεθνούς δικαιοσύνης», τονίζει από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με ανάρτησή του στο Χ.

«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν αντιτίθεται στα έθνη — αντιτίθεται στην ατιμωρησία. Πρέπει να προστατεύσουμε την ανεξαρτησία και την ακεραιότητά του. Το κράτος δικαίου πρέπει να υπερισχύει της εξουσίας», προσθέτει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι δυο από τους δικαστές στο στόχαστρο, ο Σόλομι Μπαλούνγκι Μπόσα και η Λους δελ Κάρμεν Ιμπάνιες Καράνσα, χειρίστηκαν έρευνες του ΔΠΔ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου Αμερικανών στρατιωτικών στο Αφγανιστάν. Οι άλλες δύο, η Ρέινε Αλαπίνι Γκανσού και η Μπέτι Χόλερ, ενέκριναν την έκδοση από το ΔΠΔ ενταλμάτων σύλληψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας της κυβέρνησής του Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν πήραμε αυτή την απόφαση ελαφρά. Αντανακλά τη σοβαρή απειλή που εγείρει η πολιτικοποίηση και η κατάχρηση εξουσίας του ΔΠΔ», υποστήριξε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Αυτά τα τέσσερα πρόσωπα συμμετείχαν ενεργά σε έκνομες και ανυπόστατες ενέργειες του ΔΠΔ με στόχο τις ΗΠΑ και στενό σύμμαχό μας», το Ισραήλ, πρόσθεσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου «ευχαρίστησε» από την πλευρά του τον Ντόναλντ Τραμπ για την κίνηση αυτή.

Ήδη από τον Φεβρουάριο η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις σε βάρος του εισαγγελέα του ΔΠΔ, Καρίμ Χαν, ο οποίος κίνησε τη διαδικασία σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού. Ο εισαγγελέας έκτοτε έχει αποχωρήσει προσωρινά από το αξίωμα, εξαιτίας φερόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Αντίδραση και από τον ΟΗΕ

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κάλεσε εξάλλου σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποσύρουν τις κυρώσεις σε βάρος των τεσσάρων δικαστών του ΔΠΔ λέγοντας πως είναι «βαθιά αναστατωμένος» απ' αυτές τις «επιθέσεις».

«Τέτοιες επιθέσεις βλάπτουν βαθιά τη χρηστή διαχείριση και τη χρηστή διοίκηση της δικαιοσύνης», υπογραμμίζει ο Φόλκερ Τουρκ σε δήλωσή του που εστάλη στα μέσα ενημέρωσης.

«Ζητώ αυτά τα τελευταία μέτρα να επανεξετασθούν σύντομα και να αποσυρθούν», πρόσθεσε.

Ο Ύπατος Αρμοστής δήλωσε «βαθιά αναστατωμένος από την απόφαση της κυβέρνησης» των ΗΠΑ «να τιμωρήσουν δικαστές» του ΔΠΔ.

«Οι επιθέσεις εναντίον δικαστών για την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων τους, σε εθνική ή διεθνή κλίμακα, αντιβαίνουν άμεσα στο σεβασμό του κράτους δικαίου και στην ίση προστασία έναντι του νόμου - αξίες που οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίζονται από παλιά», σχολιάζει ο Τουρκ.





