«Η Ελλάδα δεν πρέπει να ξεπεράσει τα όρια» ανέφερε ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) Ντεβλέτ Μπαχτσελί, σε γραπτή δήλωση.

Αναλυτικά, ο ίδιος δήλωσε: «Αν και απαιτούνται τεχνικές συνομιλίες για τον καθορισμό των ζωνών αποκλιμάκωσης που σχεδιάζεται να δημιουργηθούν μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στη Συρία, και η πρώτη από αυτές έχει πραγματοποιηθεί, η κυβέρνηση Νετανιάχου πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι παίζει με τη φωτιά πριν πληρώσει βαρύ τίμημα. Η ανεξαρτησία, τα κυριαρχικά δικαιώματα, η πολιτική και εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας και των γειτονικών της χωρών είναι ευαίσθητα, κρίσιμα και φλέγοντα ζητήματα που δεν μπορούν ποτέ να συζητηθούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα δεν πρέπει να ξεπεράσει τα όρια. Η σκόπιμη αντίθεση της διοίκησης της Αθήνας στη Συνθήκη της Λωζάνης, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στα νησιά που κατέλαβε και η δραστηριοποίηση παραστρατιωτικών οργανώσεων στη Νότια Κύπρο που τρέφονται με εχθρότητα προς Τούρκους και Τουρκία, είναι εχθρικές εξελίξεις που παρακολουθούμε με προσοχή και εγρήγορση».

Πηγή: skai.gr

