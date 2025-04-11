Μία τραγική λεπτομέρεια έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Νέα Υόρκη καθώς όπως αποκαλύπτεται το ταξίδι που κατέληξε σε μια αδιανόητη τραγωδία είχε ξεκινήσει ως γιορτή γενεθλίων για ένα από τα τρία παιδιά της οικογένειας

Η οικογένεια που σκοτώθηκε όταν συνετρίβη το τουριστικό ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν στον ποταμό Χάντσον την Πέμπτη βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσει τα γενέθλια ενός από τα τρία μικρά παιδιά τους.

Ο Αγκουστίν Εσκομπάρ, η σύζυγός του Μερσέ Καμπρουμπί Μοντάλ και τα τρία τους παιδιά ηλικίας 4, 5 και 11 ετών σκοτώθηκαν, μαζί με τον πιλότο, όταν το ελικόπτερο έπεσε στα θολά νερά του Χάντσον.

Η οικογένεια είχε μόλις φτάσει στη Νέα Υόρκη από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας για να γιορτάσουν τα γενέθλια ενός από τα παιδιά τους, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Diario.

Αμέσως μετά την άφιξή τους στην πόλη, αποφάσισαν να περάσουν την πρώτη τους μέρα περιηγούμενοι στο Μανχάταν, επιλέγοντας να κάνουν μια βόλτα με ελικόπτερο που προσέφερε θέα στο Άγαλμα της Ελευθερίας.

Λίγο πριν από τη μοιραία τους πτήση, ο Εσκομπάρ, η Μοντάλ και τα παιδιά τους εθεάθησαν να χαμογελούν μπροστά από το ελικόπτερο Bell 206L-4 LongRanger IV σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο των New York Helicopter Tours.

Λίγο μετά την απογείωση, ο πιλότος, 36 ετών, επικοινώνησε με τη βάση μέσω ασυρμάτου για να προειδοποιήσει ότι το ελικόπτερο είχε σχεδόν ξεμείνει από καύσιμα.

Λίγα λεπτά αργότερα το ελικόπτερο κόπηκε στα δύο καθώς πετούσε πάνω από τον ποταμό Χάντσον, ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ 16 μόλις λεπτά μετά την απογείωση, σύμφωνα με αξιωματούχους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY).

Ο πιλότος σκοτώθηκε επίσης στο δυστύχημα.

Ο Αγκουστίν Εσκομπάρ, ο πατέρας, ήταν διευθύνων σύμβουλος υποδομών σιδηροδρόμων στη Siemens Mobility, ενώ η σύζυγός του ήταν διευθύντρια στη Siemens Energy, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn. Ήταν εγγονή του Αγκουστί Μοντάλ Κόστα, πρώην προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας FC Barcelona.

Τα πλάνα δείχνουν το σκάφος να πέφτει ανάποδα στο νερό κοντά στην προβλήτα Pier 40, στη διασταύρωση των οδών West Houston και West Street.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν «ήχο από έκρηξη» τη στιγμή της πρόσκρουσης, όταν οι έλικες του ελικοπτέρου αποσπάστηκαν και έπεσαν στο ποτάμι.

Τέσσερα από τα θύματα ανακηρύχθηκαν νεκρά επί τόπου, ενώ δύο ακόμα υπέκυψαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις αρχές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.