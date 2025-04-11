Ερντογάν: «Εργαζόμαστε για τη διατήρηση της θετικής ατμόσφαιρας με την Ελλάδα»

Στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σήμερα από το βήμα του Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας.

«Στόχος μας είναι η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και εργαζόμαστε για τη διατήρηση της θετικής ατμόσφαιρας με τη γειτονική μας Ελλάδα» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες της περιοχής» είπε μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος στις ευρωατλαντικές σχέσεις, αφού τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ το οποίο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ευρωατλαντικής ασφάλειας, είναι ένας από τα δομικά στοιχεία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας της Τουρκίας», υποστήριξε πως «σήμερα που το μέλλον του ΝΑΤΟ και της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας βρίσκονται στην επικαιρότητα, έχει καταστεί για άλλη μια φορά σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να φανταστεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς την Τουρκία».

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, «διαθέτοντας τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και στο μέλλον, ιδίως με την αμυντική της βιομηχανία, η οποία έχει κάνει άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια».

Για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επανέλαβε ότι «είναι άκυροι για εμάς οι ισχυρισμοί και οι επικρίσεις ότι η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ο στρατηγικός στόχος της χώρας μας».

Για προβλήματα που υπάρχουν στις ευρωτουρκικές σχέσεις επέρριψε την ευθύνη στην ευρωπαϊκή πλευρά λέγοντας: «Ωστόσο, άλλοτε λόγω φόβων, άλλοτε λόγω προκαταλήψεων και άλλοτε λόγω παραγόντων που έχουν αιχμαλωτίσει την Ένωση εκ των έσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιδεικνύει την απαραίτητη βούληση για να προωθήσει τη διαδικασία ένταξής μας. Για να το θέσω ορθότερα, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες σήμερα δεν έχουν, δυστυχώς, το όραμα, το θάρρος και τη στρατηγική αντίληψη που έδωσαν ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τρία τέταρτα του αιώνα».

Τέλος, ζήτησε από την ΕΕ να κάνει συγκεκριμένα βήματα, δεχόμενη στους κόλπους της την Τουρκία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως άφησε να εννοηθεί. Δήλωσε συγκεκριμένα ο Τούρκος πρόεδρος: «Εμείς λέμε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ξεπεράσει τις σημερινές δοκιμασίες και να εκπροσωπηθεί δεόντως στο αναδιαρθρωμένο παγκόσμιο σύστημα, θα πρέπει να ενεργήσει αναλόγως, να απαλλαγεί από τα βαρίδια της και η Τουρκία θα πρέπει να πάρει τη θέση της στην Ένωση ως πλήρες μέλος το συντομότερο δυνατό. Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να προωθήσουμε τη διαδικασία ένταξής μας. Περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει συγκεκριμένα βήματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.