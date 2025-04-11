Γερμανία: Περισσότερη στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο

Στο πλαίσιο της Ομάδας Επαφής, το Βερολίνο δεσμεύεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με σύγχρονα συστήματα αεράμυνας και άρματα μάχης αξίας 8 δις μέχρι το 2029.Νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δρομολογήθηκε στην Ομάδα Επαφής στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Μεγάλο μέρος των όπλων θα προέλθει από τη Γερμανία. Στη έναρξη της συνεδρίασης, σήμερα το πρωί, ο γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι το Κίεβο θα λάβει από το Βερολίνο στρατιωτική βοήθεια αξίας 8 δις μέχρι το 2029, η οποία προστίθεται στη στήριξη 7 δις που διατίθεται φέτος. Τα χρήματα θα δαπανηθούν, μεταξύ άλλων, στην προμήθεια εξοπλισμού αεράμυνας για την Ουκρανία. Ο γερμανός υπουργός διαβεβαίωσε ότι «η αξιόπιστη στήριξή μας θα συνεχιστεί».



Πιο συγκεκριμένα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα λάβουν το τρέχον έτος τέσσερα συστήματα αεράμυνας IRIS-T με 300 κατευθυνόμενους πυραύλους, 300 μη επανδρωμένα αναγνώρισης, 120 MANPADS για την αεράμυνα στο έδαφος, 25 τεθωρακισμένα Marder, 15 άρματα μάχης Leopard 1A5, 14 συστήματα πυροβολικού και 100 ραντάρ επιτήρησης εδάφους. Από αποθέματα της Μπούντεσβερ οι Ουκρανοί έλαβαν τις τελευταίες ημέρες 30 κατευθυνόμενους πυραύλους για τα συστήματα αεράμυνας Patriot, ενώ θα ακολουθήσουν περαιτέρω συστήματα IRIS-T και ραντάρ επιτήρησης εδάφους.

Γερμανία και Βρετανία ηγούνται πλέον της Ομάδας Επαφής

Μια νέα εξέλιξη που προκύπτει από τη συνάντηση στις Βρυξέλλες είναι η δημιουργία μιας λεγόμενης συμμαχίας δυνατοτήτων «ηλεκτρομαγνητικής μάχης», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Βερολίνο. Μαζί με δέκα εταίρους, η Γερμανία υποστηρίζει την Ουκρανία, μεταξύ άλλων, σε τομείς όπως η διασφάλιση των επικοινωνιών, η αναγνώριση και διακοπή εχθρικών επικοινωνιών, καθώς και η άμυνα με ντρόουν.



Περίπου 50 χώρες συμμετέχουν στην Ομάδα Επαφής για την Ουκρανία (Ράμσταϊν). Στη συνάντηση στις Βρυξέλλες θα συμμετάσχουν μέσω βίντεο ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά την απόσυρση των ΗΠΑ από την ηγεσία της Ομάδας Επαφής, Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία ανέλαβαν τα καλύψουν το κενό.

Προβληματικά γερμανικά όπλα στο πεδίο μάχης;

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους πήρε θέση στις αναφορές γερμανικών μέσων ενημέρωσης για πολλά γερμανικά όπλα που κρίνονται ακατάλληλα για χρήση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Για παράδειγμα, το Οβιδοβόλο 2000 λέγεται ότι είναι ιδιαίτερα επιρρεπές σε βλάβες και οι επισκευές στο άρμα μάχης Leopard είναι πολύπλοκες και συχνά αδύνατες στο πεδίο της μάχης. «Έμεινα έκπληκτος όταν ενημερώθηκα για τα δημοσιεύματα, διότι βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία με τους ουκρανούς εταίρους μας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, λέγοντας ότι δεν έχει λάβει τέτοιου είδους καταγγελίες. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οπλικά συστήματα μπορούν πάντα να παρουσιάσουν βλάβες ή να μην λειτουργούν μετά από τρία χρόνια χρήσης στις μάχες. Ο Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε πάντως ότι θα συζητήσει το ζήτημα με τον ουκρανό ομόλογό του.



