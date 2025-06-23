Μπαχρέιν και Κουβέιτ άνοιξαν ξανά τον εναέριο χώρο τους

Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ άνοιξαν και πάλι τον εναέριο χώρο τους, τον οποίο είχαν κλείσει προσωρινά λόγω των ιρανικών πληγμάτων σε αμερικανική βάση στο Κατάρ, όπως μετέδωσαν τα κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία των δύο χωρών.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι ανακοίνωσε επίσης ότι επαναλειτουργεί, έπειτα από μια σύντομη διακοπή. Ενδέχεται ωστόσο να σημειωθούν κάποιες καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων.

Στο Κατάρ, η πρεσβεία των ΗΠΑ ήρε την εντολή προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. Η πρεσβεία θα λειτουργήσει κανονικά αύριο Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

