Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται τα προβλήματα σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο λογισμικό MUSE της Collins Aerospace το οποίο χρησιμοποιείται για το check-in.

Εκατοντάδες καθυστερήσεις σημειώθηκαν το Σάββατο μετά από τη βλάβη ενώ τα προβλήματα συνεχίστηκαν και χθες, Κυριακή με τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια να δίνουν μάχη για να επιστρέψουν στην ομαλή λειτουργία τους.

Η Collins Aerospace σε ανακοίνωσή της ανέφερε σήμερα ότι βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης των ενημερώσεων που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας του συστήματος MUSE ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να επανέλθουν στις τυπικές ηλεκτρονικές διαδικασίες μεταφοράς επιβατών και αποσκευών.

Χθες, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις μισές από τις πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν σήμερα, Δευτέρα καθώς δεν έχουν επιλυθεί εντελώς τα προβλήματα.

Οι επιβάτες βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο αντιμέτωποι με τεράστιες ουρές, ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν σημαντικά χθες στο Βερολίνο και στο Χίθροου, σύμφωνα με αξιωματούχους, οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων συνεχίστηκαν.

Η Collins Aerospace δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τι πήγε στραβά ή πόσο καιρό αναμένει να διαρκέσει η διακοπή, αλλά δήλωσε την Κυριακή ότι θα «παρουσιάσει λεπτομέρειες μόλις είναι διαθέσιμες».

Το Χίθροου δήλωσε την Κυριακή ότι οι προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος συνεχίζονται αλλά αρνήθηκε να διευκρινίσει εάν το πρόβλημα επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση. Ζήτησε επίσης συγγνώμη από όσους ήρθαν αντιμέτωποι με τις καθυστερήσεις, αλλά τόνισε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των πτήσεων συνέχισε να λειτουργεί», προτρέποντας τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν ταξιδέψουν στο αεροδρόμιο και να φτάσουν εγκαίρως.

Στο αεροδρόμιο του Βερολίνου ορισμένες αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούσαν χθες να επιβιβάζουν επιβάτες χειροκίνητα και δεν είχε καμία ένδειξη για το πότε θα λυνόταν το πρόβλημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.