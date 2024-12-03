Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ και η Ουάσινγκτον ανησυχεί σοβαρά για τις εξελίξεις στη χώρα αυτή, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Η κυβέρνηση είναι σε επαφή με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας και παρακολουθεί στενά την κατάσταση», επανέλαβε ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας σε ανακοίνωση που εξέδωσε. «Ανησυχούμε πολύ από τις εξελίξεις που βλέπουμε» στη Νότια Κορέα, πρόσθεσε.

Ο ΟΗΕ ανέφερε επίσης ότι παρακολουθεί «με ανησυχία» την κατάσταση στη Νότια Κορέα. Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ, σημείωσε ωστόσο ότι δεν μπορεί να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο επειδή η κατάσταση «εξελίσσεται ραγδαία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

