Η Ουκρανία εξαπέλυσε δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας στοχοθετώντας διάφορες ρωσικές περιφέρειες, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, δήλωσαν σήμερα Ρώσοι αξιωματούχοι.

Τουλάχιστον 23 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια Μπριάνσκ στη δυτική Ρωσία, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, ανέφερε ο περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Μπογκομάζ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρεια Σμολένσκ, στη δυτική Ρωσία, σύμφωνα με ανάρτηση στην ίδια εφαρμογή του περιφερειάρχη της Βασίλι Ανόχιν. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί πόσα drones καταρρίφθηκαν σε αυτήν την περιφέρεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, δεν προκλήθηκαν απώλειες ή ζημιές στις δύο περιφέρειες, σημείωσαν οι δύο περιφερειάρχες.

Συναγερμός για αεροπορική επίθεση σήμανε παράλληλα στην περιφέρεια του Λίπετσκ, μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ανακοίνωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειάρχης της.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες αυτές. Προς το παρόν Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Το Κίεβο δηλώνει ότι τα πλήγματά του εντός του ρωσικού εδάφους αποσκοπούν να υπονομεύσουν την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας και γίνονται σε απάντηση στις αδιάκοπες αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στις ενεργειακές και στρατιωτικές του υποδομές, όπως και στις δομές του μεταφορών.

Ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο

Αλλά και από την πλευρά της η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή του, αναγκάζοντας την ενεργοποίηση των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας για την απώθηση των πληγμάτων, ανακοίνωσαν σήμερα με ανάρτησή τους στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας και οι διοικητικές αρχές της ευρύτερης περιοχής του Κιέβου.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι άκουσαν αρκετές εκρήξεις εντός και γύρω από το Κίεβο, διευκρινίζοντας ότι ακούγονταν όπως όταν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας πλήττουν όπλα στον αέρα.

Πηγή: skai.gr

