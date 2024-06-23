Ο Τραμπ παρουσιάζει τον εαυτό του σαν σταυροφόρο και προτρέπει τους ευαγγελικούς χριστιανούς να τον ψηφίσουν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε χθες Σάββατο τους ευαγγελικούς χριστιανούς να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες του Νοεμβρίου για να τον ψηφίσουν, παρουσιάζοντας τον εαυτό του σαν σταυροφόρο που υπερασπίζεται τη θρησκευτική ελευθερία.

«Ευαγγελικοί και χριστιανοί δεν ψηφίζουν όσο θα έπρεπε», υποστήριξε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο συνέδριο της ΜΚΟ Faith and Freedom Coalition.«Πηγαίνουν στην εκκλησία κάθε Κυριακή, αλλά δεν ψηφίζουν. Πρέπει να φροντίσουμε να ψηφίσουν αυτήν τη φορά», είπε ο Τραμπ και αστειευόμενος συμπλήρωσε: «Σε τέσσερα χρόνια, δεν είστε υποχρεωμένοι να ψηφίσετε, εντάξει; Σε τέσσερα χρόνια, μην ψηφίσετε. Δεν με νοιάζει».

Ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας διαβεβαίωσε τους ευαγγελικούς υποστηρικτές του, οι οποίοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εκλογική νίκη του το 2016, ότι θα υπερασπιστεί τα πιστεύω τους. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε θέματα που έχουν απήχηση σε αυτό το κοινό – όπως είναι οι αμβλώσεις, η οπλοκατοχή και το μεταναστευτικό.

Αναφορικά με τις αμβλώσεις, χαιρέτισε την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την ακύρωση της ομοσπονδιακής εγγύησης του δικαιώματος στην άμβλωση, που έδωσε εκ νέου στις αρχές κάθε πολιτείας ελευθερία να νομοθετούν σε αυτό το ζήτημα.

Στους κατόχους όπλων είπε: «Έχετε όπλο; Θέλετε να κρατήσετε το όπλο σας; Πηγαίνετε να ψηφίσετε!», υποστηρίζοντας ότι τα δικαιώματά τους ήταν «υπό πολιορκία».

Για το μεταναστευτικό δεσμεύτηκε πως, εφόσον εκλεγεί, θα ξεκινήσει «τη μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης» μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Δημοκρατικοί του νυν προέδρου των ΗΠΑ και αντιπάλου του στις εκλογές του Νοεμβρίου, Τζο Μπάιντεν, προσπαθούν να «φιμώσουν» τους χριστιανούς. «Δεν θέλουν να ψηφίσετε, για αυτό πρέπει να ψηφίσετε», είπε. «Αν ψηφίσετε, δεν μπορούμε να χάσουμε», ισχυρίστηκε και επευφημήθηκε από το πλήθος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

