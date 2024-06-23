Νέα Ζηλανδία: Αποκολλήθηκε το πλοίο που προσάραξε σε αβαθή στο λιμάνι Πίκτον

Ένα 24ωρο μετά την προσάραξή του σε αβαθή, το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Aratere αποκολλήθηκε και κατέπλευσε στο λιμάνι Πίκτον της Νέας Ζηλανδίας. Είχε προσαράξει κατά τον απόπλου του από το Πίκτον του Νότιου Νησιού με προορισμό την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον στο Βόρειο Νησί.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά 47 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να περάσουν τη νύχτα στο πλοίο. Ο νεοζηλανδός υπουργός Μεταφορών Σίμεον Μπράουν χαρακτήρισε «πολύ ανησυχητικό» το ατύχημα και δεσμεύτηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα για τη διαλεύκανσή του.

Δύτες που έλεγξαν το κύτος του πλοίου ανέφεραν ότι το Aratere υπέστη ελάχιστη ζημιά και ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στεγανότητας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Radio New Zealand.

Το Aratere είναι ένα από τα τρία πλοία που διαχειρίζεται η κρατική εταιρεία KiwiRail και εκτελούν δρομολόγια στον πορθμό Κουκ που χωρίζει το Βόρειο από το Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, εξυπηρετώντας κάθε χρόνο σχεδόν 800.000 ταξιδιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

