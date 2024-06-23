Κολομβία: Τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν από την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στην πόλη Ταμινάνγκο του νομού Ναρίνιο, στη νοτιοανατολική Κολομβία, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι τοπικές αρχές.

Το παγιδευμένο με 40 κιλά εκρηκτικών αυτοκίνητο ανατινάχθηκε κοντά σε αστυνομικό τμήμα και το ωστικό κύμα προκάλεσε καταστροφές σε κτίρια και οχήματα, σε απόσταση δεκάδων μέτρων.

Ο Λουίς Αλφόνσο Εσκομπάρ, νομάρχης Ναρίνιο, ανέφερε πως ένας αστυνομικός και δύο άμαχοι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας αυτής της «παρανοϊκής ενέργειας».

Το ίδιο αστυνομικό τμήμα είχε γίνει στόχος δύο επιθέσεων τη χρονιά που πέρασε, υπενθύμισε ο δήμαρχος Φερνάντο Λατόρε, ζητώντας άμεση ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι οι εγκληματίες που «επιλέγουν το μονοπάτι του πολέμου αντί εκείνου της ειρήνης» θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

