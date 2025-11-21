Τουλάχιστον πέντε νεκροί και περίπου 100 τραυματίες - κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση - είναι ο νεότερος απολογισμός από τον σεισμό 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα το Μπανγκλαντές, με επίκεντρο την πόλη Ναρσινγκντί, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ντάκα.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα παιδί, ενώ κτίρια έχουν υποστεί ζημιές σε πολλές περιοχές, περιλαμβανομένης της πυκνοκατοικημένης πρωτεύουσας.

Ο Μοχάμαντ Γιουνούς, ο επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης του Μπανγκλαντές, δήλωσε πως μεταξύ των τραυματιών είναι φοιτητές του πανεπιστημίου της Ντάκα, εργοστασιακοί εργάτες στην πόλη Γκαζιπούρ και κάτοικοι της Ναρσινγκντί, της πόλης που βρέθηκε στο επίκεντρο της δόνησης.

Στη δήλωσή του δεν ανέφερε πώς έχασαν τη ζωή τους οι πέντε.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι τρεις πεζοί σκοτώθηκαν όταν, στη διάρκεια του σεισμού, κατέρρευσε το κιγκλίδωμα ενός εξαώροφου κτιρίου

Μερικοί από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τη Ναρσινγκντί, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε στους δημοσιογράφους η σύμβουλος της κυβέρνησης σε θέματα υγείας Νουρτζαχάν Μπεγκούμ.

«Αισθανθήκαμε μια ισχυρή δόνηση και τα κτίρια έτρεμαν σαν δένδρα», είπε ο κάτοικος Σουμάν Ραχμάν. «Τα κλιμακοστάσια ήταν γεμάτα ανθρώπους που κατέβαιναν τρέχοντας. Όλοι ήταν τρομοκρατημένοι, παιδιά έκλαιγαν».

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι μερικοί άνθρωποι τραυματίσθηκαν από τούβλα και κομμάτια μπετόν που έπεσαν από κτίρια που ήταν υπό κατασκευή.

Στο Μπανγκλαντές σημειώνονται συχνά σεισμικές δονήσεις, όμως ο τελευταίος σημαντικός σεισμός στο έδαφός του χρονολογείται από το 1896.

Ο σεισμός, που είχε διάρκεια 28 δευτερόλεπτα, έγινε αισθητός σε ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μείζονες ζημιές εκεί, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την ινδική μεγαλούπολη της Καλκούτας (βορειοανατολική Ινδία), σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων δυτικά της Ντάκα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθντής του ινδικού Κέντρου Σεισμολογίας Ο.Π. Μίσρα.

