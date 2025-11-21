Ένα ινδικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Tejas που συμμετείχε στο Dubai Airshow συνετρίβη την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο πιλότος σκοτώθηκε.

Το αεροσκάφος κατασκευασμένο συνετρίβη γύρω στις 2:10 μ.μ. τοπική ώρα, ενώ εκτελούσε εναέρια επίδειξη μπροστά σε πλήθος και ο πιλότος φαίνεται πως δεν χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της πτώσης:

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν εικόνες με υδραυλικά υγρά να στάζουν από το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με διεθνής μέσα ενημέρωσης, η Ινδική Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε τη συντριβή και δήλωσε ότι αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε: «Το Indian A Tejas της IAF συνετρίβη στην Αεροπορική Έκθεση του Ντουμπάι-25. Περισσότερες λεπτομέρειες εξακριβώνονται αυτή τη στιγμή. Θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.»

Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε στο σημείο της συντριβής κοντά στο αεροδρόμιο προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με παιδιά που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την επίδειξη.

Ένας μάρτυρας είπε ότι το μαχητικό αεροσκάφος πετούσε σε χαμηλό υψόμετρο γύρω στις 2:15 μ.μ. τοπική ώρα, πριν πέσει, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πρόκειται για τη δεύτερη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους, το οποίο τροφοδοτείται από κινητήρες General Electric GE.N., σύμφωνα με το Reuters. Η πρώτη συντριβή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια άσκησης στην Ινδία το 2024.

VIDEO | Dubai: A Tejas fighter jet taking part in the Dubai Air Show nosedived during an aerial display and crashed this afternoon. The HAL-manufactured aircraft went down around pm local time while performing manoeuvres in front of a large audience. An official statement from… pic.twitter.com/qirtaKLivu — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025

🚨🇮🇳 CONFIRMED:



Indian LCA Tejas has crashed during a live performance at the Dubai Airshow — confirmed by locals there, the pilot has been killed!



- Locals are thankful it didn’t crash near people! pic.twitter.com/tbddz6LdWf — Zard si Gana (@ZardSi) November 21, 2025

BREAKING:



Indian Tejas fighter jet crashed during the Dubai Air Show, with thick black smoke rising from the crash site near the airport.



🇮🇳 pic.twitter.com/fcpTO2uYcj — Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2025

⚡️More Footage Of IAF's Tejas Fighter Crashing At Dubai Airshow



📹 Social Media https://t.co/31pSRdUxMz pic.twitter.com/S3dAyWSfWn — RT_India (@RT_India_news) November 21, 2025

