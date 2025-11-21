Λογαριασμός
Έπεσε ινδικό μαχητικό τύπου Tejas στο Dubai Airshow - Νεκρός ο πιλότος - Δείτε βίντεο

Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν εικόνες με υδραυλικά υγρά να στάζουν από το αεροσκάφος - Ο πιλότος φαίνεται πως δεν χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης

Πτώση

Ένα ινδικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Tejas που συμμετείχε στο Dubai Airshow συνετρίβη την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο πιλότος σκοτώθηκε.

Το αεροσκάφος κατασκευασμένο συνετρίβη γύρω στις 2:10 μ.μ. τοπική ώρα, ενώ εκτελούσε εναέρια επίδειξη μπροστά σε πλήθος και ο πιλότος φαίνεται πως δεν χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης. 

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της πτώσης:

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν εικόνες με υδραυλικά υγρά να στάζουν από το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με διεθνής μέσα ενημέρωσης, η Ινδική Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε τη συντριβή και δήλωσε ότι αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε: «Το Indian A Tejas της IAF συνετρίβη στην Αεροπορική Έκθεση του Ντουμπάι-25. Περισσότερες λεπτομέρειες εξακριβώνονται αυτή τη στιγμή. Θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.»

Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε στο σημείο της συντριβής κοντά στο αεροδρόμιο προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με παιδιά που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την επίδειξη. 

Ένας μάρτυρας είπε ότι το μαχητικό αεροσκάφος πετούσε σε χαμηλό υψόμετρο γύρω στις 2:15 μ.μ. τοπική ώρα, πριν πέσει, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πρόκειται για τη δεύτερη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους, το οποίο τροφοδοτείται από κινητήρες General Electric GE.N., σύμφωνα με το Reuters. Η πρώτη συντριβή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια άσκησης στην Ινδία το 2024.

