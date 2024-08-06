Ισραήλ: Η τελευταία αγνοούμενη μετά την επίθεση της Χαμάς είναι νεκρή

Η τελευταία από τους ανθρώπους που αγνοούνταν στο Ισραήλ μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκρή, ανακοίνωσε απόψε ο ισραηλινός στρατός.

«Σήμερα, οι εκπρόσωποι του ισραηλινού στρατού ενημέρωσαν επισήμως την οικογένεια της Μπίλχα Γινόν ότι δεν είναι πλέον στη ζωή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, που αποτέλεσε την αφορμή για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ο στρατός ξεbilha yinon

κίνησε μια «έρευνα σε βάθος» για να βρει τα ίχνη της Μπίλχα Γινόν. «Αποδεικτικά στοιχεία εντοπίστηκαν στον τομέα του σπιτιού της και, έπειτα από περίπλοκες αναλύσεις, καταφέραμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά της» και καθορίστηκε ότι «δολοφονήθηκε στις 7 Οκτωβρίου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Την ημέρα εκείνη, ένοπλα μέλη της Χαμάς διείσδυσαν από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ και εξαπέλυσαν επίθεση, στην οποία σκοτώθηκαν 1.198 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν, 111 παραμένουν ακόμη στη Γάζα αλλά οι 39 από αυτούς είναι νεκροί.

Από τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 39.653 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, το οποίο δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ των αμάχων και των ενόπλων θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

