Χαμός στο Μπάκιγχαμ: Η νονά του πρίγκιπα Ουίλιαμ παραιτήθηκε μετά από ρατσιστικά σχόλια σε εκδήλωση της Καμίλα

Ένα μέλος του βρετανικού βασιλικού οίκου και συγκεκριμένα η νονά του μπρίγκιπα Ουίλιαμ, Σούζαν Χάσεϊ παραιτήθηκε αφού αποκαλύφθηκε ότι έθεσε επίμονες ερωτήσεις για την «καταγωγή» μιας μαύρης ακτιβίστριας σε μια δεξίωση που οργάνωσε η βασιλική σύζυγος Καμίλα στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ με θέμα την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Η Ενγκόζι Φουλάνι, διευθύντρια της οργάνωσης Sistah Space που στηρίζει τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ανέφερε μέσω του Twitter ότι ένα μέλος των υπηρεσιών που περιβάλλουν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας τη ρωτούσε επίμονα «από πού πραγματικά κατάγεται» στη δεξίωση που παρατέθηκε στα ανάκτορα χθες, Τρίτη.

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur. Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq

Στην ανακοίνωσή του, το Μπάκιγχαμ ανέφερε ότι αντιμετωπίζει «με τη δέουσα σοβαρότητα» το συμβάν αυτό. «Διατυπώθηκαν απαράδεκτα και πραγματικά λυπηρά σχόλια. Το εν λόγω άτομο θα ήθελε να εκφράσει την ειλικρινή συγγνώμη του για το κακό που προκάλεσε και αποχώρησε από τον τιμητικό ρόλο του με άμεση ισχύ», πρόσθεσε.

Η δεξίωση είχε ως θέμα την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών.

Στην ανάρτησή της η Ενγκόζι Φουλάνι αφηγήθηκε ότι δέκα λεπτά μετά την άφιξή της τη σταμάτησε ένα πρόσωπο, που κατονομάζει μόνο ως «Λαίδη Σ». Ανέφερε μάλιστα ότι την άγγιξε στα μαλλιά για να δει το όνομά της στην κονκάρδα που φορούσε. Αφού της εξήγησε ότι βρισκόταν στο παλάτι ως εκπρόσωπος του ιδρύματος που εδρεύει στο Λονδίνο, η συνομιλήτριά της, ρώτησε: «Όχι, από ποιο μέρος της Αφρικής κατάγεστε;» και επέμεινε στην ερώτηση, ακόμη και όταν η Φουλάνι της εξήγησε ότι είναι Βρετανίδα, γεννημένη στη Βρετανία. «Από πού είστε πραγματικά; Από πού προέρχονται οι δικοί σας;»

Η Φουλάνι εξήγησε ότι δεν ήξερε τι να απαντήσει, ούτε τι να κάνει. «Δεν μπορούσα να το πω στη βασιλική σύζυγο και ήταν σοκ για μένα, όπως και για τις δύο άλλες γυναίκες (σ.σ. που βρίσκονταν δίπλα της), μείναμε έκπληκτες και άφωνες».

I was right there. I witnessed this firsthand.



We were at an event that was supposed to celebrate our work.



For people like Lady SH, people like us will never really belong here.



Infinite solidarity @Sistah_Space.

✊🏾 https://t.co/2MswD8AFM8