Η μόδα του Μπάκιγχαμ σε μια έκθεση: Οι κανόνες ενδυμασίας και τα κρυφά μηνύματα στα ρούχα

Η υψηλή ραπτική του κόκκινου χαλιού και η ιστορική βασιλική μόδα διασταυρώνονται σε νέα έκθεση στο Παλάτι του Κένσινγκτον, στο Λονδίνο με τίτλο "Crown to Couture".

Η έκθεση ερευνά τα πάντα: από την προετοιμασία και το styling που απαιτούνται για ορισμένες εκδηλώσεις, καθώς και τους «κανόνες της μόδας» που πρέπει να τηρούνται, μέχρι τις τελικές μεγαλειώδεις αφίξεις τόσο στη βασιλική αυλή όσο και στο κόκκινο χαλί.

Οι επισκέπτες θα μάθουν επίσης τα πιο διακριτικά μηνύματα που μπορούν να μεταδώσουν τα ρούχα των γαλοζοαίματων και θα ανακαλύψουν πηγές έμπνευσης για σχεδιαστές και μόδιστρους.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν, μεταξύ πολλών άλλων, δημιουργία του Thom Browne που επέλεξε η Lizzo για το Met Gala του 2022 και το oγκώδες πράσινο φόρεμα Christopher John Rogers που φόρεσε η Lady Gaga το 2020 στην απονομή των βραβείων MTV VMAs, τα οποία θυμίζουν τα αστραφτερά βασιλικά ενδύματα του 18ου αιώνα.

