Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν δηλώσει ότι είναι «βαθιά ανήσυχοι» από τον τελευταίο γύρο αποκαλύψεων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Παλατιού του Κένσινγκτον.

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή τους για το ζήτημα, βασιλικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ παραμένουν «προσηλωμένοι στα θύματα», υπό το φως των νέων πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε έγγραφα σχετικά με τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων που βρίσκονται εκ νέου στο μικροσκόπιο λόγω των παλαιότερων σχέσεών τους με τον Έπσταϊν.

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε:

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα έχουν εκφράσει βαθιά ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους παραμένουν στραμμένες στα θύματα».

Την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι ο Άντριου αποχώρησε νωρίτερα από το προγραμματισμένο από την κατοικία του στο Ουίνδσορ, υπό το βάρος των νέων στοιχείων που αφορούν τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε ανακοινώσει ότι θα εγκατέλειπε το Royal Lodge στις αρχές του 2026, ωστόσο η αποχώρησή του φαίνεται να επισπεύσθηκε, με τον πρώην πρίγκιπα να διαμένει πλέον στο ιδιωτικής ιδιοκτησίας κτήμα του βασιλιά Καρόλου στο Σάντρινγκχαμ.

Ο Άντριου διατηρούσε μακροχρόνια φιλική σχέση με τον Έπσταϊν και συνέχισε να έχει επαφή με τον Αμερικανό χρηματιστή ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικό αδίκημα σε βάρος ανηλίκου.

Στο παρελθόν έχει ζητήσει συγγνώμη για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, ωστόσο έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις στις ΗΠΑ, πάντως, έχουν αυξήσει την πίεση προς τον Άντριου, ο οποίος έχει δεχθεί εκκλήσεις να καταθέσει σε αμερικανική έρευνα.

Στα χιλιάδες έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνονται εικόνες που φέρονται να απεικονίζουν τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ γονατισμένο στα τέσσερα πάνω από μία γυναίκα.

Τα νέα έγγραφα φαίνεται επίσης να επιβεβαιώνουν ότι η διαβόητη φωτογραφία του Άντριου με την καταγγέλλουσα Βιρτζίνια Τζιούφρι είναι αυθεντική.

Ο ίδιος στο παρελθόν είχε αμφισβητήσει αν η φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται με το χέρι γύρω από τη Γκιούφρι, είχε υποστεί επεξεργασία και είχε υποστηρίξει ότι δεν τη γνώριζε ποτέ. Εκείνη έχει καταγγείλει ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις μαζί του όταν ήταν έφηβη.

Ωστόσο, σε ηλεκτρονικό μήνυμα που φέρεται να έγραψε το 2015 η συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ —η οποία εμφανίζεται επίσης στη φωτογραφία— αναφέρεται:

«Το 2001 βρισκόμουν στο Λονδίνο όταν η [αποσιωπημένο όνομα] γνώρισε αρκετούς φίλους μου, μεταξύ των οποίων και τον πρίγκιπα Άντριου. Τραβήχτηκε μια φωτογραφία, καθώς φαντάζομαι ότι ήθελε να τη δείξει σε φίλους και συγγενείς».

Ο Άντριου έχει αρνηθεί σταθερά τους ισχυρισμούς και το 2022 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Γκιούφρι, ο οποίος δεν περιλάμβανε παραδοχή ευθύνης ή συγγνώμη.

