Ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγέτης της βενεζουελανής αντιπολίτευσης προσκείμενος στη νομπελίστρια της ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, συνελήφθη ξανά, μόλις 12 ώρες μετά την αποφυλάκισή του, κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας, η οποία έκρινε ότι παραβίασε τους όρους που είχαν τεθεί για την αποφυλάκισή του.

Η εισαγγελία ζήτησε από τη δικαιοσύνη ο 61χρονος πρώην αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου να τεθεί «σε καθεστώς κατ’οίκον περιορισμού». Μετά την αποφυλάκισή του χθες, Κυριακή, ο Γκουανίπα πήγε με μοτοσικλέτα μπροστά από φυλακές στο Καράκας, όπου συναντήθηκε με συγγενείς πολιτικών κρατουμένων και μίλησε σε δημοσιογράφους, καταγγέλωντας το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2024.

«Τα μέτρα που αποφασίστηκαν από τα δικαστήρια εξαρτώνται από τον αυστηρό σεβασμό των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν» στον Γκουανίπα, εξήγησε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της, αναφερόμενη κυρίως σε απαγόρευση να μιλάει δημοσίως για την υπόθεσή του.

Από την πλευρά της, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ανακοίνωσε ότι ο Γκουανίπα «απήχθη» στο Καράκας από «βαριά οπλισμένους άνδρες».

«Πριν από μερικά λεπτά, ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα απήχθη στη συνοικία Λος Τσόρος του Καράκας. Άνδρες βαριά οπλισμένοι, με πολιτικά, έφτασαν με τέσσερα οχήματα και τον πήραν με τη βία», έγραψε η Ματσάδο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Αξιώνουμε την άμεση απελευθέρωσή του», πρόσθεσε.

Ο γιος του αντιπολιτευόμενου, ο Ραμόν Γκουανίπα, δήλωσε από την πλευρά του ότι ο πατέρας του απήχθη «από περίπου δέκα αγνώστους», ενώ το κόμμα του Γκουανίπα, «Πρώτα η Δικαιοσύνη» (Primero Justicia), κατήγγειλε απαγωγή του ηγέτη του «από τις κατασταλτικές δυνάμεις της δικτατορίας».

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Γκουανίπα, πρώην αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου και η πιο εμβληματική φυσιογνωμία μεταξύ των κρατουμένων της αντιπολίτευσης, είχε αποφυλακιστεί, δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο ιστορικού νόμου περί αμνηστίας στη Βενεζουέλα.

«Κρυμμένος για 10 μήνες, κρατούμενος εδώ για σχεδόν εννέα μήνες» στο Καράκας, είχε σχολιάσει ο ίδιος σε βίντεο στο X δείχνοντας αυτό που φαινόταν πως ήταν η εντολή αποφυλάκισής του.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του αντιπολιτευόμενου πριν από αυτό το βίντεο ήταν την 9η Ιανουαρίου του 2025, όταν είχε συνοδεύσει τη Ματσάδο σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της ορκωμοσίας του Νικολάς Μαδούρο για μια τρίτη διαδοχική θητεία.

Πηγή: skai.gr

