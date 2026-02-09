Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τι δήλωσαν ο βασιλιάς και η σύζυγός του

Ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες εκκλήσεις να ζητήσει επίσημα συγγνώμη για το σκάνδαλο Έπσταϊν

οι δικηγόροι μιας δεύτερης γυναίκας που ισχυρίζεται ότι ο Έπσταϊν την έστειλε στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξουαλική επαφή με τον Άντριου το 2010, προέτρεψαν τον Βασιλιά Κάρολο να εκδώσει μια «πραγματική συγγνώμη»

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες εκκλήσεις να ζητήσει επίσημα συγγνώμη για το σκάνδαλο Έπσταϊν εκ μέρους της βασιλικής οικογένειας, καθώς νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο καταδικασμένος χρηματιστής διευκόλυνε σεξουαλικές συναντήσεις για τον Πρίγκιπα Άντριου εντός βασιλικών ακινήτων.

Θύματα του Έπσταϊν και νομικοί τους εκπρόσωποι καλούν τον Βρετανό μονάρχη να αναλάβει την ευθύνη για τις «αποτυχίες του θεσμού» και να σταματήσει την πολιτική των τυπικών δηλώσεων, προσφέροντας μια ειλικρινή συγνώμη, ιδιαίτερα προς την οικογένεια της εκλιπούσας Βιρτζίνια Τζιουφρέ.

Η βρετανική βασιλική οικογένεια δεν έχει αναλάβει κάποιου είδους ευθύνη ούτε έχει ζητήσει συγγνώμη για τη σχέση του Άντριου με τον Έπσταϊν. Παρά το γεγονός ότι ο βασιλιάς αφαίρεσε πέρυσι τους τίτλους από τον αδερφό του και τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το Royal Lodge λόγω «σοβαρών σφαλμάτων στην κρίση του», το Μπάκιγχαμ δεν έχει προβεί ποτέ σε επίσημη παραδοχή υπαιτιότητας.

Τόσο ο βασιλιάς όσο και η σύζυγός του δήλωσαν τότε ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα του Έπσταϊν και τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης.

Τώρα, οι δικηγόροι μιας δεύτερης γυναίκας που ισχυρίζεται ότι ο Έπσταϊν την έστειλε στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξουαλική επαφή με τον Άντριου το 2010, προέτρεψαν τον βασιλιά Κάρολο να εκδώσει μια «πραγματική συγγνώμη».

Παράλληλα, ένα από τα θύματα του Έπσταϊν δήλωσε στην Daily Mail: «Η βασιλική Οικογένεια κινείται πολύ προσεκτικά και επομένως ο ισχυρισμός ότι αγνοεί τις δραστηριότητες του Άντριου είναι παράλογος. Ήρθε η ώρα ο Βασιλιάς να αντιμετωπίσει τις αποτυχίες του οργανισμού του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.