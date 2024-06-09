Ο πρώην όμηρος Αλμόγκ Μέιρ Ζον, που παρέμεινε κρατούμενος στη Γάζα για 8 μήνες, θα παραστεί στην κηδεία του πατέρα του, την επομένη της απελευθέρωσής του, ανακοίνωσε σήμερα το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

«Ο Αλμόγκ εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράσταση και αγάπη που έχει δεχθεί, όμως ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά του προκειμένου να πενθήσει», έγραψε ο οργανισμός σε ένα δελτίο τύπου, προσθέτοντας πως η τελετή δεν είναι ανοικτή ούτε στο κοινό ούτε στα ΜΜΕ.

Η Ντίνα Ζον, η αδελφή του πατέρα του πρώην ομήρου, ανακοίνωσε τον θάνατο του Γιόσι Ζον την παραμονή της απελευθέρωσης του γιου του.

«Ο αδελφός μου πέθανε από θλίψη και δεν μπόρεσε να δει τον γιο του να επιστρέφει», είπε σήμερα η ίδια στο ισραηλινό κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο Kan.

«Το βράδυ, πριν από την επιστροφή του Αλμόγκ, ο αδελφός του υπέστη καρδιακή ανακοπή», είπε η Ντίνα Ζον, εξηγώντας πως η ίδια βρήκε τον αδελφό της χωρίς τις αισθήσεις του, στο σπίτι του, ενώ πήγαινε να του ανακοινώσει τα καλά νέα.

«Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι για την επιστροφή του Αλμόγκ, έχουμε μείνει άφωνοι και το μυαλό δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό», τόνισε.

Ο Αλμόγκ Μέιρ Ζον, ηλικίας 22 ετών, απελευθερώθηκε χθες το πρωί, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μαζί με τη Νόα Αργκαμάνι, 26 ετών, τον Αντρέι Κοζλόφ, 27 ετών και τον Σλόμι Ζιβ, 41 ετών. Τους είχαν απαγάγει μέλη της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου από το φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Νόβα.

Τουλάχιστον 274 άνθρωποι σκοτώθηκαν, κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης χθες, η οποία επέτρεψε την απελευθέρωση των τεσσάρων ομήρων, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

