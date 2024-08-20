Η Κάμαλα Χάρις αποτίει φόρο τιμής στον Τζο Μπάιντεν – «Αιώνια ευγνώμονες»

«Είμαστε αιώνια ευγνώμονες» στον Τζο Μπάιντεν, τον «απίστευτο» πρόεδρο των ΗΠΑ, δήλωσε χθες Δευτέρα το βράδυ η Κάμαλα Χάρις, που επευφημήθηκε ηχηρά από το πλήθος σε σύντομη εμφάνισή της στο συνέδριο του Δημοκρατικού κόμματος στο Σικάγο, όπου θα ακολουθήσει ομιλία του αρχηγού του κράτους με την οποία θα παραδώσει τη σκυτάλη και τυπικά στην αντιπρόεδρό του ενόψει των προεδρικών εκλογών.

«Μαχόμαστε για ιδεώδη πολύτιμα για εμάς. Και δεν ξεχνάμε ποτέ: όταν μαχόμαστε, κερδίζουμε!», πρόσθεσε η αντιπρόεδρος, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

