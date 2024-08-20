Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι μονάδες της αντιμετώπισαν δεκάδες επιθέσεις στρατευμάτων της Ρωσίας χθες Δευτέρα γύρω από τις κοινότητες Τόρετσκ και Πόκροβσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να σημειώνει εδαφικά κέρδη, παρά την ουκρανική επιχείρηση στην Κουρσκ.

Σε ανακοίνωσή του, το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε πως ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν 21 φορές στην περιοχή της Τόρετσκ, προσθέτοντας πως οι εχθροπραξίες συνεχίζονταν αφού έπεσε η νύχτα.

Έκανε επίσης λόγο για 63 εμπλοκές χθες γύρω από την Πόκροβσκ, σημαντικό κόμβο από πλευράς επιμελητείας. Το μέτωπο της Πόκροβσκ είναι αυτό όπου καταγράφονται οι πιο εντατικές μάχες στην ανατολική Ουκρανία το τελευταίο διάστημα, καταγράφτηκε ρεκόρ εμπλοκών μέσα σε μια εβδομάδα —πιο συγκεκριμένα την περασμένη— πάντα σύμφωνα με το επιτελείο στο Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.