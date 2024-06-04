Μπάιντεν: Ο Νετανιάχου «προσπαθεί να βρει λύση στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε δήλωσή του την Τρίτη, ανέφερε ότι δεν θεωρεί πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου προσπαθεί να παίξει πολιτικά παιχνίδια με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας ότι «προσπαθεί να βρει λύση στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει».

Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε στον Λευκό Οίκο όταν ο Τζο Μπάιντεν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο εάν πιστεύει ότι ο Νετανιάχου «παίζει πολιτικά παιχνίδια με τον πόλεμο». «Δεν νομίζω», απάντησε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με σφοδρές επικρίσεις από κυβερνητικούς εταίρους του, οι οποίοι απειλούν πως θα τον εγκαταλείψουν σε περίπτωση που αποδεχθεί το σχέδιο συμφωνίας που προωθεί η Ουάσινγκτον. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος εταίρος του Νετανιάχου, το κόμμα των υπερορθόδοξων εβραίων (Shas) ανακοίνωσε ότι θα στήριζε ενδεχόμενη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται την αναθεώρηση της πολεμικής στρατηγικής στη Λωρίδα της Γάζας.

Πάντως, με ένα αιχμηρό σχόλιο στο Τime κατά του Νετανιάχου ο Τζο Μπάιντεν, απάντησε στην κριτική που δέχεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σχετικά με τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα, αναφέροντας ότι «οι άνθρωποι έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου παρατείνει τον πόλεμο λόγω πολιτικής».

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στο περιοδικό, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «υπάρχει κάθε λόγος για τους ανθρώπους να βγάλουν αυτό το συμπέρασμα» ενώ ερωτηθείς για το εάν το Ισραήλ έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, ο Μπάιντεν απάντησε ότι «είναι αβέβαιο».

Επίσης, στην ίδια συνέντευξη, ο Μπάιντεν επισήμανε ότι μια συμφωνία ομαλοποίησης Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας θα ήταν «συντριπτικά προς το συμφέρον των ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

