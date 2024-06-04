Επεισοδιακή ήταν την Τρίτη η συνεδρίαση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης στην Τουρκία, εξαιτίας της καθαίρεσης και της σύλληψης του εκλεγμένου δημάρχου της επαρχίας Χακιάρι στη νοτιοανατολική Τουρκία.



Η αστυνομία συνέλαβε τη Δευτέρα τον δήμαρχο Μεχμέτ Σιντίκ Ακίς, o oποίος εξελέγη με το φιλοκουρδικό κόμμα DEM για φερόμενες διασυνδέσεις με το PKK και τον αντικατέστησε ο κυβερνήτης της πολιτείας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, δύο μήνες αφότου ο δήμαρχος κέρδισε τις τοπικές εκλογές.

Η είδηση προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των βουλευτών του DEM, ενώ οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Δημοκρατίας και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) φώναζαν "κάτω το PKK"

AK Parti ve DEM Partili milletvekilleri Meclis’te yumruk yumruğa kavga etti. pic.twitter.com/4Sr3I5AXSs — TRX (@trxhaber) June 4, 2024

KAHROLSUN PKK KAHROLSUN UZANTISI DEM PARTİ ❗❗❗



DEM Partililer Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasını protesto etmek için meclis kürsüsünü işgal etti.



AK Parti milletvekilleri “Kahrolsun PKK” sloganı atarak kürsüdeki DEM Parti milletvekillerinin üstüne yürüdüler

Vekiller… pic.twitter.com/GiESdhZrLU — Sabri Amca (caps) (@sabriamcaparodi) June 4, 2024

🚨AKP'li Osman Gökçek, DEM Partili Ferit Şenyaşar'a tekme attı‼️



◾DEM Parti'nin TBMM'deki kayyum protestosuna AKP'li milletvekilleri saldırdı



◾Çıkan kavgada AKP'li Osman Gökçek'in tekme attığı görüldüpic.twitter.com/OoBfsOq4Rr — SHORT NEWS (@NEWSSHORTT) June 4, 2024

Πηγή: skai.gr

