Τουρκία: Επεισόδια στην Εθνοσυνέλευση μεταξύ βουλευτών του Ερντογάν και του φιλοκουρδικού DEM - Δείτε βίντεο

Συνελήφθη δήμαρχος που εξελέγη με το φιλοκουρδικό κόμμα DEM - Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Δημοκρατίας και Ανάπτυξης φώναζαν "κάτω το PKK" 

AKP

Επεισοδιακή ήταν την Τρίτη η συνεδρίαση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης στην Τουρκία, εξαιτίας της καθαίρεσης και της σύλληψης του εκλεγμένου δημάρχου της επαρχίας Χακιάρι στη νοτιοανατολική Τουρκία. 

Η αστυνομία συνέλαβε τη Δευτέρα τον δήμαρχο Μεχμέτ Σιντίκ Ακίς, o oποίος εξελέγη με το φιλοκουρδικό κόμμα DEM για φερόμενες διασυνδέσεις με το PKK και τον αντικατέστησε ο κυβερνήτης της πολιτείας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, δύο μήνες αφότου ο δήμαρχος κέρδισε τις τοπικές εκλογές. 

Η είδηση προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των βουλευτών του DEM, ενώ οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Δημοκρατίας και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) φώναζαν "κάτω το PKK"

