Η αφγανική κυβέρνηση απέρριψε σήμερα ως «αβάσιμες» και προϊόν «προπαγάνδας» τις κριτικές για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών από τους Ταλιμπάν κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

«Οι κατηγορίες που έγιναν από ορισμένες χώρες ή πλευρές σε βάρος του Αφγανιστάν για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις έμφυλες διακρίσεις είναι αβάσιμες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Χαμντουλάχ Φιτράτ.

Ο ΟΗΕ κατηγορεί τους Ταλιμπάν ότι έχουν εγκαθιδρύσει ένα «έμφυλο απαρτχάιντ» μετά την επιστροφή στους στην εξουσία το 2021, εκδιώκοντας σταδιακά τις γυναίκες από τον δημόσιο χώρο.

«Κανείς δεν είναι θύμα διάκρισης στο Αφγανιστάν, το οποίο προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα», συνέχισε ο εκπρόσωπος, καταγγέλλοντας μια «προπαγάνδα που βασίζεται στα λόγια κάποιων εξόριστων (Αφγανών) γυναικών, σύμφωνα με τις οποίες η κατάσταση δεν είναι καλή».

Η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γερμανία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι ξεκίνησαν διαδικασία, η οποία θα μπορούσε να καταλήξει σε δίκη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά των Ταλιμπάν για την «περιφρονητική» τους μεταχείριση προς τις γυναίκες. Οι τέσσερις χώρες προτίθενται να προβάλουν το γεγονός ότι το Αφγανιστάν δεν σέβεται τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, την οποία έχει συνυπογράψει η χώρα.

Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ Ρίτσαρντ Μπένετ χαιρέτισε σήμερα την κίνηση αυτή μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, κάνοντας λόγο για «σημαντικό βήμα προς τη δικαιοσύνη για τα εγκλήματα των Ταλιμπάν προς τις γυναίκες και τα κορίτσια».

Ο Μπένετ, στον οποίο οι Ταλιμπάν αρνούνται την είσοδο στο Αφγανιστάν, κάλεσε και άλλες χώρες να ενταχθούν στην προσπάθεια αυτή και «να στείλουν το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η έμφυλη δίωξη και καταπίεση είναι απαράδεκτες».

Οι Αφγανές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να συνεχίσουν τη εκπαίδευσή τους πέρα από τα πρωτοβάθμια σχολεία, να πηγαίνουν σε πάρκα, σε γυμναστήρια, σε ινστιτούτα αισθητικής, σχεδόν ούτε να βγαίνουν από το σπίτι χωρίς συνοδό.

Πρόσφατος νόμος περιλαμβάνει απαγόρευση να ακούγεται η φωνή τους δημοσίως όπως και άλλες εντολές στο πλαίσιο μιας ιδιαιτέρως αυστηρής εφαρμογής του ισλαμικού νόμου.

«Ένας σκίουρος έχει περισσότερα δικαιώματα από ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν σήμερα επειδή οι Ταλιμπάν έχουν απαγορεύσει στις γυναίκες και στα κορίτσια την πρόσβαση στα δημόσια πάρκα», σχολίασε χθες η Μέριλ Στριπ στη διάρκεια συζήτησης που έγινε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.