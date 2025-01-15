ΕΕ: Ισραήλ και Χαμάς να εφαρμόσουν πλήρως τη συμφωνία εκεχειρίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και προέτρεψε και τις δύο πλευρές «να την εφαρμόσουν πλήρως».

"Χαιρετίζω θερμά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα. Οι όμηροι θα επανενωθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να φτάσει στους αμάχους στη Γάζα. Αυτό φέρνει ελπίδα σε μια ολόκληρη περιοχή, όπου οι άνθρωποι έχουν υπομείνει τεράστια δεινά για πάρα πολύ καιρό. Και τα δύο μέρη πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως αυτή τη συμφωνία, ως σκαλοπάτι προς τη διαρκή σταθερότητα στην περιοχή και τη διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης", αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της στο «Χ».

Από την πλευρά της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε μέσω του «Χ»: «Καλωσορίζω την κατάπαυση του πυρός και τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Αυτό είναι ένα τεράστιο, θετικό βήμα για τον τερματισμό της βίας. Είναι πλέον καιρός να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία για όλους τους ομήρους και τις οικογένειές τους, για τον λαό της Γάζας και για τον λαό της περιοχής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

