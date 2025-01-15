Δύο Αμερικανοί στη λίστα των ομήρων που θα απελευθερωθούν πρώτοι από Χαμάς

Δύο Αμερικανοί όμηροι περιλαμβάνονται στη λίστα των ομήρων που θα απελευθερωθούν πρώτοι από τη Χαμάς, στη διάρκεια των έξι εβδομάδων που θα διαρκέσει η «πρώτη φάση» της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ, όπως επισημαίνει καλά πληροφορημένη πηγή.

Πρόκειται για τον Κιθ Σίγκελ και τον Σαγκί Ντέκελ-Χεν, οι οποίοι απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, που αποτέλεσε έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Σίγκελ απήχθη μαζί με τη σύζυγό του Αβίβα, η οποία ήταν μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν τον Νοέμβριο του 2023, στο πλαίσιο συμφωνίας για την ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας μετά το μακελειό που προκάλεσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 με απολογισμό 1.210 νεκρούς και 251 ομήρους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Έκτοτε, εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 46.707 άνθρωποι, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Ύστερα από 15 μήνες πολέμου, Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία με την οποία θα τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, θα απελευθερωθούν οι όμηροι και θα αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους αμάχους.

Πηγή: skai.gr

